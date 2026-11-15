Thibau Nys remporte le Bollekescross de Hamme-Zogge

Thibau Nys s'impose lors de la deuxième manche du Trophée X2O à Hamme-Zogge. Le cycliste confirme sa domination en cyclo-cross.

Thibau Nys a décroché une nouvelle victoire en cyclisme sur route et en cyclo-cross en remportant la deuxième manche du Trophée X2O à Hamme-Zogge. L'athlète de 24 ans a dominé la scène sportive ce dimanche, consolidant ainsi sa position de leader incontesté de la compétition. Cette performance marque sa troisième victoire de la saison dans cette discipline, preuve d'une forme physique exceptionnelle. Le Flandrien a affronté une concurrence redoutable lors de cette édition, qui s'est déroulée sur un circuit exigeant.

Stratégie et victoire lors de l'épreuve

Thibau Nys a livré un sprint massif pour s'imposer à l'arrivée des dix tours de circuit. Il a dominé en puissance un groupe de quatre coureurs, démontrant une supériorité technique et physique nette sur ses rivaux directs. Cette victoire intervient une semaine seulement après sa conquête des championnats continentaux aux Pays-Bas, renforçant sa dynamique de victoire. Le Bollekescross a mis en lumière des parcours techniques mêlant chronométrés et ascensions intenses.

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Niels Vandeputte a pris la deuxième place de l'étape, portant témoignage de la qualité du peloton. Michael Vanthourenhout s'est classé troisième, tandis que Joran Wyseure a complété le top quatre à l'arrivée. Ces résultats confirment la hiérarchie actuelle dans le peloton élite masculin. Vandeputte arrive également d'une victoire remportée la veille lors du cross de Merksplas comptant pour le Superprestige.

Thibau Nys a déjà remporté ce même cross de Hamme-Zogge en 2025. Cette répétition de succès démontre sa familiarité avec le tracé et son adaptation rapide aux conditions locales. Sa victoire est le fruit d'une stratégie d'attaque tardive bien calculée. Les spectateurs ont pu apprécier un finish spectaculaire et maîtrisé.

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Classement général et dynamique du Trophée X2O

Au terme de cette deuxième manche, Thibau Nys conforte sa première place au classement général du critérium. Il établit une avance significative sur ses principaux poursuivants. Cette dynamique lui offre un avantage psychologique et technique pour les étapes restantes de la saison. La régularité de ses performances est un facteur clé de sa réussite.

Michael Vanthourenhout se situe à 7 secondes seulement de Thibau Nys au classement général. Cette écart réduit maintient la tension pour la suite de la compétition. Gerben Kuypers, arrivé cinquième dimanche, accuse un retard de 49 secondes. Ces écarts serrés garantissent un suspense total jusqu'à la fin de la série.

La première manche avait été remportée par Nys à Audenarde le 1er novembre. Cette ouverture de saison prometteuse a posé les bases de sa domination actuelle. Sa constance depuis le début du circuit est remarquable. Les observateurs saluent sa capacité à maintenir un haut niveau de performance.

Calendrier des prochaines étapes sportives

La prochaine manche du Trophée X2O est prévue pour dimanche prochain à Beringen. Cette étape s'annonce comme un défi majeur pour les coureurs en tête. Thibau Nys devra gérer sa charge d'entraînement et sa concentration. L'équipe de compétition se prépare activement pour cette nouvelle épreuve.

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Les organisateurs attendent une forte participation de spectateurs et de coureurs. Le circuit de Beringen présentera des spécificités techniques différentes. Les athlètes devront adapter leurs stratégies de course aux nouvelles contraintes. La presse sportive suit de près les entraînements préparatoires.

La saison de cyclo-cross approche de son terme avec ces dernières étapes cruciales. Chaque point acquis est déterminant pour la consécration finale. Thibau Nys vise le titre de champion avec cette dernière opportunité. La compétition restera ouverte jusqu'à la ligne d'arrivée de Beringen.