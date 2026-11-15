Thibaut Courtois confirme son retour pour l'Euro 2028 avec la Belgique

Thibaut Courtois vise la place de titulaire au Real Madrid et avec les Diables Rouges pour l'Euro 2028. Découvrez ses ambitions et le calendrier sportif.

Thibaut Courtois a clairement exprimé son intention de conserver sa place de gardien titulaire au sein des Diables Rouges pour l' Euro 2028. Malgré son absence volontaire lors de la campagne actuelle de Ligue des Nations, le portier du Real Madrid ne compte pas lâcher prise. Il souhaite officiellement reprendre le maillot numéro un pour les qualifications qui commenceront l'année prochaine.

Position de Thibaut Courtois sur sa carrière

Le gardien de but international belge a répondu avec assurance à la question de savoir s'il sera le numéro un lors du prochain championnat d'Europe continental. Lors d'une interview accordée à la plateforme Play, il a confirmé que son objectif reste clair et inébranlable. Il reconnaît cependant que cette position ne lui est pas acquise d'avance et qu'une compétition interne s'impose.

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Courtois a précisé que cette ambition a été communiquée et convenue avec les responsables de la fédération. Il insiste sur la nécessité de prouver sa valeur en match, soulignant que la concurrence est féroce au poste de gardien dans la sélection nationale belge.

Stratégie de Mark Van Bommel et contexte

La décision de faire l'impasse sur la Ligue des Nations s'inscrit dans le plan initial défini par l'entraîneur Mark Van Bommel. L'objectif était de préserver physiquement et mentalement le gardien du Real Madrid pour les enjeux majeurs à venir. Cette stratégie vise à optimiser ses performances pour les qualifications de l'Euro 2028.

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Les qualifications commenceront dès l'année prochaine, marquant le début d'une nouvelle ère pour la sélection belge. Mark Van Bommel souhaite ainsi garantir que Thibaut Courtois soit dans les meilleures conditions possible pour assumer son rôle de leader dans les cages.

Concurrence interne et profondeur de l'effectif

Thibaut Courtois reconnaît explicitement que la Belgique dispose de grands gardiens prêts à le challenger. Il admet qu'il devra se battre pour maintenir sa place, ce qui n'est pas une nouveauté dans le groupe. Cette concurrence interne est vue comme un atout pour maintenir un haut niveau d'exigence au sein du vestiaire.

La présence d'autres portiers de haut niveau oblige chaque candidat à justifier sa présence en sélection. Thibaut Courtois intègre cette réalité dans sa préparation, sachant que sa place n'est jamais garantie définitivement face à la profondeur de l'effectif belge.

Prochains enjeux et qualification à la Coupe du Monde

Avant de se focaliser sur l'Euro 2028, les Diables Rouges affrontent l'Italie ce dimanche dans un match crucial. La victoire permettra à la Belgique de finir en tête de son groupe de Ligue des Nations ou de se classer troisième. Le scénario de défaite qui empêcherait la qualification pour les quarts de finale reste écarté si l'équipe reste performante.

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Ce match contre l'Italie constitue une étape importante pour rythmer la préparation de Thibaut Courtois. Les performances collectives de l'équipe nationale seront déterminantes pour assurer une qualification aisée vers les phases finales du tournoi continental, préparant ainsi le terrain pour l'ambition du gardien du Real Madrid.