Thibaut Courtois dégoûte Luka Modric

Thibaut Courtois a dégoûté Luka Modric lors d'un match amical contre la Croatie. Les deux hommes se sont retrouvés à Rijeka et le duel a tourné à l'avantage du Belge. Thibaut Courtois a même écœuré son ancien équipier du Real Madrid en écartant un superbe envoi.

Thibaut Courtois a dégoûté Luka Modric . Le Diable Rouge a sorti le grand jeu, hier, lors d'un match amical contre la Croatie , en stoppant notamment une superbe frappe de son ancien équipier, visiblement écœuré.

Thibaut Courtois et Luka Modric se sont retrouvés, hier soir, du côté de Rijeka. Les deux hommes se faisaient face à quelques jours de la Coupe du Monde et le duel a tourné à l'avantage du Belge. Ce dernier a même écœuré son ancien équipier du Real Madrid, en écartant un superbe envoi pour garder son équipe dans le match. Interrogé après la rencontre, le portier n'a pas caché sa joie.

Les deux hommes ont même échangé autour de cette phase, ce qui a visiblement fait remonter un peu de rancœur chez le Croate. Le fait que ce soit face à lui, c'est encore plus savoureux. Il n'était pas très content et après le match il m'a même fait un doigt d'honneur, c'était assez amusant, a reconnu Courtois, interrogé par Sporza. On le rappelle, les deux hommes sont de bons amis, il n'y a donc aucune animosité.

Kevin De Bruyne aussi a échangé avec le génie croate, l'image de cette discussion ayant même été relayée sur les réseaux sociaux. Solides, les Diables Rouges se sont imposés 0-2 en Croatie, entamant parfaitement leur chemin vers la Coupe du Monde 2026. Inhumain, Respectez les goats : les réseaux sociaux craquent pour les Diables Rouges après Croatie-Belgique.

Le 7 pour De Bruyne, le 26 pour un nouveau : découvrez les numéros de maillots des Diables Rouges pour la Coupe du Monde. Il n'en a pas fini : Thibaut Courtois révèle combien d'années il compte encore jouer au plus haut niveau. Les enseignants appelés à débrayer ce jeudi pour contester le vote du décret programme, annonce le front commun syndical. Mais pourquoi cet appel à la grève a-t-il été lancé dans l'urgence ?

Explications en direct du RTL info 13h avec Serge Vermeiren. La facture s'élève à 300 euros, Marc s'indigne de devoir payer une intervention des pompiers dans son immeuble. Mauvaise nouvelle : les titres-services coûteront plus cher dès le 1er juillet, voici les nouveaux tarifs wallons. Qui est cet ange aux yeux bleus ?

: Helena fait un énorme buzz à Roland Garros… sans faire exprès. Journée capitale au procès Falzone : l'avocat de la défense va faire une demande très difficile aux jurés. On n'a plus rien : à Jemeppe-sur-Sambre, cette école de dressage pour chien a été frappée de plein fouet par les inondations. La ministre Éléonore Simonet démarchée par sa mutuelle afin d'obtenir le statut BIM ?

Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Il y a souvent une histoire autour de ces arbres : à Hautrage, Félix Mahieu transforme les troncs en œuvres d'art





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