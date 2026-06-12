Le gardien de but belge Thibaut Courtois a annoncé qu'il pourrait mettre fin à sa carrière avec les Diables Rouges après la Coupe du Monde. Cette annonce surprise a été faite quelques jours avant le match d'ouverture de la compétition entre le Mexique et l'Afrique du Sud, qui a été largement critiqué sur les réseaux sociaux.

Thibaut Courtois envisage de mettre fin à sa carrière avec les Diables Rouges , selon les informations rapportées par la presse belge. Le gardien de but belge, qui a été critiqué pour ses performances lors de la Coupe du Monde 2018, aurait pris la décision de ne plus jouer avec l'équipe nationale après la compétition.

Cette annonce surprise a été faite quelques jours avant le match d'ouverture de la Coupe du Monde entre le Mexique et l'Afrique du Sud, qui a été largement critiqué sur les réseaux sociaux. Les fans de football ont comparé le match à un combat d'UFC, tant les deux équipes ont été violentes sur le terrain





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