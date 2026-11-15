Thibaut Courtois investit dans Gallop Global pour le padel

Le gardien belge Thibaut Courtois rejoint le capital de Gallop Global via NXTPLAY, marquant un investissement majeur dans le padel lors d'un événement à Dubaï.

Thibaut Courtois, le célèbre gardien du Real Madrid et des Diables Rouges, élargit considérablement son portfolio d'investissements. Il a confirmé officiellement son entrée au capital de Gallop Global, l'organisateur reconnu de tournois de padel de haut niveau.

Stratégie d'investissement via NXTPLAY

Cette démarche stratégique s'opère par l'intermédiaire de sa propre structure financière, NXTPLAY. Courtois vise à consolider ses options financières tout en soutenant activement un sport qui captive son attention et sa conviction personnelle.

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Le sportif belge place une foi inébranlable dans le potentiel de développement du padel. Son intervention vise explicitement à propulser la discipline vers une nouvelle ère de visibilité et de croissance internationale.

Présence marquante à Dubaï

Thibaut Courtois a rendu un séjour officiel à Dubaï pour célébrer cet événement majeur. Il a pu observer directement des matchs lors d'un tournoi organisé par ses nouveaux partenaires commerciaux.

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Le joueur de football a même pris du temps pour une séance d'entraînement personnelle sur le court central. Cette immersion lui permet de tester le terrain et de partager la passion avec la communauté des joueurs.

Engagement concret pour le padel

Ce partenariat marque une étape importante pour le padel en tant que sport professionnel. L'objectif est d'offrir une plateforme stable pour les athlètes et les organisateurs d'événements.

Les investisseurs comptent sur la notoriété mondiale de Courtois pour accélérer l'adoption du jeu. La dynamique créée à Dubaï servira de catalyseur pour les initiatives futures.