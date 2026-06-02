Thibaut Courtois investit financièrement dans son club formateur, Racing Genk

Thibaut Courtois, gardien des Diables rouges et du Real Madrid, a investi financièrement dans son club formateur, le Racing Genk. Il a également investi dans d'autres clubs, comme le Mans en France et le CD Extremadura en Espagne. Courtois a notamment défendu les buts de l'équipe première entre 2009 et 2011 avant de connaître une brillante carrière à l'étranger. Il a également une écurie de Formule 4 et une équipe de course de bateaux à moteur. Son portefeuille comprend en outre des engagements dans la musique, les jeux vidéos et le sport.

Le gardien des Diables rouges, Thibaut Courtois , a été présent samedi après-midi à la Cegeka Arena pour signer son entrée au capital du Racing Genk , son club formateur .

Il a notamment défendu les buts de l'équipe première entre 2009 et 2011 avant de connaître une brillante carrière à l'Atlético de Madrid, à Chelsea et au Real. Courtois s'est engagé financièrement, via sa société NxtPlay, pour la première fois dans un de ses anciens clubs. En plus de ces engagements récents dans des clubs, Courtois est aussi propriétaire d'une écurie de Formule 4 et d'une équipe de course de bateaux à moteur.

Son portefeuille comprend en outre des engagements dans la musique, les jeux vidéos et le sport. Au quotidien, le gardien doit faire preuve d'une bonne organisation. Il s'est amusé en évoquant que sa femme en a parfois un peu marre quand il est encore sur son GSM. Il aime bien m'occuper de ces activités et ne touche pas souvent à son GSM lorsque doit se concentrer sur les entraînements et les matchs.

En dehors de ça, il aime bien m'occuper des réunions, être à l'écoute de ce qui peut être intéressant. Courtois se verrait encore bien jouer pendant cinq à six ans et pourrait prendre un poste dans la direction genkoise. Peter Croonen a évoqué un « jour historique » pour le club limbourgeois, en évoquant que Thibaut est peut-être bien le meilleur footballeur belge de tous les temps, avec 23 titres collectifs et de nombreuses récompenses individuelles.

Le club de Jupiler Pro League espère à terme une augmentation de capital de 60 millions d'euros et espère que NxtPlay va y apporter une contribution importante, sans préciser le montant investi. Genk souhaite également financer un plan d'amélioration de ses infrastructures : un nouveau centre d'entraînement, un centre médico-sportif et la modernisation de la Cegeka Arena. Les réserves financières seront également renflouées





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