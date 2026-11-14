Thierry Neuville s'impose au Zolder Endurance avec une Mercedes n°711

Thierry Neuville et Benjamin Dumarey remportent la course au circuit de Zolder avec la Mercedes n°711, profitant d'un départ en pole position et de l'abandon de concurrents directs.

Thierry Neuville et Benjamin Dumarey ont remporté la victoire au Zolder Endurance ce samedi, pilotant la Mercedes n°711. Cette victoire s'inscrit dans un contexte marqué par des ajustements logistiques de dernière minute pour l'équipage belge. Initialement, le duo devait aligner l'Aston Martin Vantage GT4, mais un indisponibilité de pièces a contraint un changement de machine. Ce rebondissement n'a en rien entamé la motivation ni la performance des pilotes sur la piste.

Stratégie Mercedes et départ en première ligne

Le remplacement de la voiture s'est opéré juste avant le départ, obligeant Neuville à prendre le volant de la Mercedes n°711. Malgré ce changement technique tardif, la paire a immédiatement démontré sa supériorité en occupant les avant-postes dès le début de l'épreuve. Leur capacité à gérer leur départ depuis la première ligne de grille leur a offert un avantage stratégique décisif qu'ils ont su préserver tout au long du week-end.

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La domination de la Mercedes n°711 s'est manifestée par une perte progressive de terrain pour la concurrence sur le circuit de Zolder. Tandis que Neuville et Dumarey consolidaient leur avance, les autres équipages ont commencé à subir les contraintes de la course et l'usure des pneumatiques. Cette dynamique a rapidement isolé les leaders, créant une bulle de sécurité qui leur a permis de contrôler le rythme sans stress excessif.

Abandons multiples réduisent la concurrence

La course a été marquée par plusieurs incidents techniques et matériels qui ont drastiquement réduit le nombre de concurrents en lice. La Porsche pilotée par le duo Heyninck-Heyninck a été contrainte à l'abandon prématuré, ouvrant la voie à une course plus libre pour les devanciers. Peu de temps après, la BMW Silhouette de Van Dobben de Bruin-Van Dobben de Bruin a subi un sort similaire, s'immobilisant à vingt minutes de l'arrivée.

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Un autre incident notable a concerné la Mercedes de Martens, De Meulder et Coox. Une sortie de piste a ralenti leur progression et compromis leur stratégie initiale. Ces multiples rebondissements ont permis à l'équipage de Neuville de se détacher du peloton principal sans subir de menace directe pendant la première heure de la compétition.

Contrôle de course et avance décisive

Sans véritable menace dès le cap de la première heure de course, Neuville et Dumarey ont pu gérer leur avance avec précision jusqu'à l'arrivée. La cohésion du duo et la fiabilité de la Mercedes n°711 ont été les clés de cette victoire. Ils ont fini par s'imposer avec trois tours d'avance sur leurs poursuivants directs, confirmant une performance technique et tactique irréprochable.

La deuxième place est revenue à la Mercedes de Martens, De Meulder et Coox, qui ont su rebondir malgré leur sortie de piste initiale. Cette arrivée double pour la marque Mercedes soulignait la compétitivité de leurs châssis dans cette catégorie. L'équipage a dû batailler fermement pour consolider son rang face à une concurrence qui cherchait encore à combler son retard.

Podium complet et bilan de l'épreuve

La troisième place revient à l'Audi RS3 pilotée par Tom Boonen, Benjamin De Cock et Nick Van Pelt. Cet équipage décroche également la victoire en catégorie 6, ajoutant une distinction supplémentaire à leur performance. Leur régularité a permis de sécuriser un résultat honorifique sur le circuit belgo-néerlandais.

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Sur les trente-six voitures engagées à Zolder ce samedi, vingt-neuf ont été classées à l'issue de l'épreuve. Ce taux de réalisation élevé témoigne de la fiabilité globale des machines, malgré les quelques incidents cités. La victoire de Thierry Neuville reste le fait saillant de cette édition, consolidant son statut de pilote polyvalent capable de s'adapter rapidement aux imprévus.