Le bourgmestre de Charleroi, Thomas Dermine, estime que la Fédération Wallonie-Bruxelles est une construction bancale et que la question du budget est centrale. Il suggère la suppression de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité.

Depuis plusieurs jours, de nombreuses écoles sont en grève à Charleroi , où il faut tenter de gérer au mieux la situation. Le bourgmestre Thomas Dermine estime que le milieu se sent trahi et non concerté.

Il y a une impression d'improvisation totale avec des mesures qui ne sont pas encore votées qui doivent être appliquées dès la rentrée. Il y a une impression de gâchis. On joue avec le cœur du réacteur de la société qui est l'enseignement. Pour Thomas Dermine, il faut élever le débat et se demander pourquoi réforme après réforme, l'enseignement est, selon lui, une variable d'ajustement budgétaire.

La question du budget est centrale pour le bourgmestre de Charleroi : La Fédération Wallonie-Bruxelles est une construction bancale. 90 % de son budget, c'est l'enseignement. Elle n'a pas de ressources fiscales. Et donc, quand on doit faire des économies, on les fait sur l'enseignement. Si Thomas Dermine est d'accord sur le principe de devoir faire des économies, il estime que 'il y a des choix qui sont faits.

On supprime 100.000 repas gratuits pour des enfants précarisés avec une économie de 15 millions d'euros. Mais en parallèle, on a une réforme des droits d'enregistrement qui coûte 300 millions d'euros et qui au final, comme les prix de l'immobilier augmentent, ne sert que les propriétaires nantis. Un budget, c'est une retranscription de priorités politiques.

Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui fait le choix de sacrifier ses enseignants, qui fait le choix de sacrifier les enfants précarisés pour favoriser les classes nanties. Oui, il faut faire des efforts budgétaires. Le PS est un parti responsable qui fait des économies, mais tout est idéologique. On doit se poser la question de pourquoi deux gouvernements.

Pour Thomas Dermine, l'une des solutions, c'est d'envisager la suppression de la Fédération Wallonie-Bruxelles : On doit se poser la question de savoir pourquoi il y a deux gouvernements. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de synergies. Aujourd'hui, la Fédération Wallonie-Bruxelles est inefficace et obsolète.

Le bourgmestre PS s'étonne qu'un gouvernement MR - Les Engagé, qui parle d'économie budgétaire et qui vient rogner sur les salaires des profs, ne se pose jamais la question de se dire pourquoi est-ce qu'il y a deux gouvernements et deux parlements. Cette question de la suppression de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle n'est pas neuve. Il en était déjà question lorsque le PS était au gouvernement. C'est plus facile de travailler entre francophones qu'avec les Flamands.

Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'aménagements qu'on peut faire sans réforme constitutionnelle au niveau fédéral. Le contexte évolue et vu la complexité à Bruxelles pour former un gouvernement, vu la situation budgétaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, vu les enjeux de développement sociétaux, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle à une majorité de citoyens en Wallonie, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans le fonctionnement des institutions.

Pour une petite région francophone de 4,5 millions d'habitants, on a une complexité institutionnelle telle qu'on mériterait de clarifier le jeu. Charleroi a fait plus de 7% d'effort, c'est 5 fois plus que la Région Wallone. Si Charleroi est passé par la case économie, pour la Région wallone, c'est n'est pas encore suffisant.

Pourtant, Thomas Dermine s'explique : En frais de fonctionnement, Charleroi, qui vient de repasser la barre des 210.000 habitants, une première depuis les années 80, fonctionne avec 200 euros par habitant. C'est un tiers de moins que la moyenne des communes wallonnes. On n'a aucune leçon à recevoir d'aucune commune. En termes de personnel, on a réduit les effectifs de 30 % ces dernières années.

On a fourni des efforts importants. C'est lié au fait qu'on finance une série de services pour des habitants de la périphérie. On subit une série de coûts qui viennent des autres niveaux de pouvoir. La réforme des CPAS, notamment, a un impact fort.

La Région a bien compris que pour se développer, elle doit s'appuyer sur ses villes. La Wallonie a deux jambes, Liège et Charleroi et elle se dressera sur ses deux jambes. On ne va pas redresser la Région en faisant l'impasse sur ces grandes villes qui concentrent les emplois et les défis sociaux. Il reste du travail à faire pour Charleroi.

Thomas Dermine en est conscient. Mais l'homme politique carolo explique qu'il va travailler avec la Région dans le cadre d'un partenariat pour trouver des finances. On a conclu un accord clair avec la Région en début de législature. Il y a des déficits structurels : une partie doit être comblée par les villes, mais une autre doit venir de la Région.

Charleroi a fait sa part, maintenant, la Région doit faire la sienne. Parmi les possibles rentrées, Thomas Dermine est revenu sur la fameuse taxe piscine mise en place à Charleroi : On a fait un buzz sur cette taxe, mais il y a une commune sur quatre en Wallonie qui applique déjà une taxe piscin





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