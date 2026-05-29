Thomas Gadisseux nommé directeur de l'information et des sports à la RTBF

Le Conseil d'administration de la RTBF a désigné Thomas Gadisseux comme nouveau directeur de l'information et des sports. Il prendra ses fonctions le 1er juin, succédant à Jean-Pierre Jacqmin après 18 ans à ce poste. Son projet s'articule autour de trois piliers : la rigueur, la visibilité et l'ouverture, dans un contexte de défiance et d'évolution des formats médiatiques.

Le Conseil d'administration de la RTBF a officiellement nommé Thomas Gadisseux au poste de directeur de l'information et des sports. Il prendra ses fonctions le 1er juin prochain, succédant ainsi à Jean-Pierre Jacqmin qui a occupé cette fonction pendant une longue période de dix-huit ans.

Cette nomination intervient dans un contexte de modernisation avec l'entrée dans le nouveau bâtiment Mediasquare, symbolisant un nouveau souffle et marquant le début d'un nouveau chapitre éditorial pour la rédaction Info & Sports. Thomas Gadisseux reconnaît les bases solides héritées de son prédécesseur, saluant le travail de Jean-Pierre Jacqmin et mettant en avant des équipes réactives, talentueuses, une crédibilité établie et une transition numérique déjà bien engagée.

Il compte s'appuyer sur ces fondations pour amplifier la dynamique existante et lui donner encore plus de force. Son rôle consistera à créer les conditions pour que la RTBF rayonne davantage en étant rigoureuse, courageuse, et en cherchant non pas à plaire à tout le monde mais à parler à tout le monde. Il insiste sur la nécessité d'une rigueur journalistique alliée à une ouverture vers les citoyens, d'autres médias et le monde de l'école.

Dans un environnement médiatique secoué par la défiance et l'arrivée de l'intelligence artificielle, la RTBF doit plus que jamais incarner un journalisme fiable et impartial, en privilégiant la solidité plutôt que la rapidité. Cette désignation doit permettre de concilier l'indépendance de la rédaction et les évolutions nécessaires des formats d'information et des sports.

Des changements sont déjà prévus à la présentation : Danielle Welter et Baptiste Hupin remplaceront Thomas Gadisseux à l'interview de 7h45 de Matin Première jusqu'à la fin de la saison, le 21 juillet, avant qu'un ou une journaliste titulaire ne soit désigné(e) à la rentrée. Le projet présenté par Thomas Gadisseux repose sur trois piliers : la rigueur, la visibilité et l'ouverture.

La visibilité signifie un journalisme d'impact avec des formats multiples, variés, courts et longs, diffusés sur tous les canaux de la RTBF (TV, radio, RTBF Actus, RTBF Auvio et réseaux sociaux) pour toucher tous les publics. L'ouverture concerne les partenaires naturels : le monde de l'école, les médias de proximité, la presse écrite, les réseaux européens et la société civile. Il compare cette démarche à une cuisine ouverte où l'on montre ses sources, explique ses arbitrages et assume ses corrections.

Sur le plan personnel, Thomas Gadisseux est diplômé en journalisme de l'IHECS de Bruxelles, de l'Université de Laval au Québec et de l'ESJ Lille. Sa carrière a commencé en 2006 comme correspondant textes et photos en Égypte pour l'AFP, avant de rejoindre la RTBF où il a travaillé pour les Niouzz, la radio puis le journal télévisé. En 2010, à seulement 27 ans, il présentait l'émission politique dominicale Mise au Point jusqu'en 2013.

Il a ensuite participé au lancement du format Le Scan au JT, récompensé par le Prix INPUT 2017 pour un format pédagogique et digital. Depuis 2018, en tant que référent éditorial politique, il a piloté plusieurs projets politiques majeurs : les élections communales de 2018, les triples élections de 2019 et 2024, ainsi que le format Ce Mouscronnois.

Âgé de 43 ans et père de trois enfants, il s'est récemment formé en conduite du changement ainsi qu'en stratégie, finance et pilotage d'équipe. L'appel à candidatures a été lancé en février, attirant une dizaine de candidats internes et externes entendus par un jury d'experts internationaux composé de Griet de Craen (VRT), Christelle Crepeau (Radio Canada) et Thierry Thuillier (TF1), choisis pour leurs compétences et leur expérience avec une attention à la diversité des profils.

Les candidats retenus ont ensuite passé un assessment, c'est-à-dire une série de tests et d'entretiens évaluant les compétences managériales. À la mi-mai, après analyse des évaluations, le comité permanent de la RTBF (présidente et vice-présidente du Conseil d'administration et deux administrateurs) a retenu la seule candidature de Thomas Gadisseux. La procédure décrétale prévoit ensuite un avis non-contraignant de la rédaction via la Société des Journalistes (SDJ). Cet avis, rendu ce mardi, s'est avéré positif sur le projet présenté





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