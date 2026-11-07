Thomas Markle sous contrôle électronique pour possession de matériaux pédopornographiques

Le père de Meghan Markle a été placé sous surveillance électronique après des accusations graves. Voici les détails juridiques et les conséquences pour la famille royale.

Le tribunal de Californie a ordonné la mise sous contrôle électronique de Thomas Markle, le père de la duchesse de Sussex. Cette mesure intervient alors que l'homme de 82 ans est accusé de possession de matériel impliquant la maltraitance infantile. Il doit également subir une évaluation psychiatrique dans le cadre de ces procédures judiciaires en cours.

Mesures restrictives et état de santé

Thomas Markle comparaît devant la justice après avoir été amené en fauteuil roulant lors de son audition d'hier. La procédure devant le tribunal a duré une demi-heure, durant laquelle les accusations du ministère public ont été exposées. En raison de son âge avancé et de son état de santé fragile, le tribunal a pris des décisions spécifiques concernant sa détention provisoire.

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Il sera placé sous surveillance électronique au sein d'un établissement de soins à Floride, où il réside actuellement. Sa mobilité sera strictement limitée à deux districts environnants. Cette restriction s'explique par sa convalescence après une amputation de la jambe survenue l'année dernière, suite à plusieurs accidents vasculaires cérébraux subis ces dernières années.

Des rapports médiatiques suggèrent également que Thomas Markle pourrait souffrir de démence. Il avait précédemment déménagé aux Philippines pour se rétablir avant de revenir aux États-Unis. Cette situation de santé a conduit les autorités à ordonner un examen psychiatrique immédiat pour évaluer sa capacité à comparaître et à gérer ses affaires judiciaires.

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Preuves matérielles et enquête du FBI

Les accusations contre Thomas Markle portent sur la possession de dizaines de diapositives, de négatifs de film et de livres à caractère pédojornographique. Ces éléments ont été retrouvés dans des espaces de stockage à Los Angeles qu'il louait depuis 2008. L'enquête s'est élargie après la découverte de photographies le montrant avec une fille mineure nue, datant de 30 à 40 ans.

L'équipe d'enquête du FBI examine actuellement le matériel saisi pour identifier d'éventuelles victimes aux États-Unis. À ce stade précis, aucune preuve définitive de victimes américaines n'a été confirmée. Les autorités fédérales poursuivent leurs investigations pour déterminer l'étendue exacte du matériel et son origine légale ou illégale.

Parallèlement, la police philippine a effectué une perquisition dans l'appartement de Thomas Markle sur place. Les enquêteurs y ont découvert des centaines d'images de maltraitance infantile, incluant des photos, des négatifs, des DVD et des cassettes VHS. Ces éléments ont été retrouvés dans quatre boîtes en carton, ajoutant une dimension internationale à l'affaire.

Réactions et conséquences familiales

Thomas Markle a dénié toute nature pédophile lors d'une déclaration rapportée par le Daily Mail. Il encourt une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement si le tribunal le déclare coupable des charges qui pèsent contre lui. Cette situation juridique complexe impacte directement la dynamique familiale de la maison royale britannique.

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Meghan Markle a rompu tout contact définitif avec son père l'année dernière, selon les informations de la BBC. Bien qu'elle ait écrit quelques lettres par le passé, celles-ci ont filtré dans la presse. Thomas Markle avait souvent exprimé son regret de ne jamais avoir vu ses petits-enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet.

La duchesse de Sussex a révélé fin octobre avoir consciemment tenu ses enfants à l'écart de leur grand-père. Cette décision remonte à 2019, lorsqu'elle a pris connaissance des accusations troublantes. Elle a maintenu le silence jusqu'à présent pour ne pas compromettre d'éventuels procès futurs et protéger l'intimité de sa famille.