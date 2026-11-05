Après la 4e journée de Ligue des Champions, Thorgan Hazard domine le classement des Diables Rouges avec 13 points. Voici le bilan complet des performances belges.

La quatrième journée de la Ligue des Champions est désormais terminée, marquant la fin d'un weekend intense pour les clubs européens et les joueurs belges qui y participent. Ce tournoi majeur voit ses participants livrer des combats acharnés, mettant à l'épreuve leurs talents et leur résistance physique.

Performance de Thorgan Hazard

Thorgan Hazard, joueur du Club Brugge, a capturé l'attention lors de la rencontre contre le PSV Eindhoven. Il a terminé cette prestation exceptionnelle avec deux passes décisives à son actif. En plus de ces contributions offensives, il a réalisé une intervention défensive cruciale sur la ligne pour empêcher un but adverse. Cette performance lui permet d'accumuler des points précieux dans le classement des joueurs belges de la saison.

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Le Brugeois s'est montré intenable tout au long du match. Sa capacité à créer des occasions et à sécuriser la défense en fin de rencontre a été déterminante pour son équipe. Ces actions individuelles ont un impact direct sur le classement général qui se construit au fil des journées.

Classement général des Diables Rouges

Au classement général qui cumule les points obtenus au fur et à mesure des bulletins, Joaquin Seys prend actuellement la tête du peloton. Le joueur du Club Brugge compte désormais 13 points au compteur, établissant une avance significative sur ses concurrents directs. Sa régularité et ses performances constantes en font un leader incontesté de ce classement spécifique.

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Maarten Vandevoordt occupe la deuxième place de ce palmarès. Cependant, il ne marque aucun point supplémentaire lors de cette quatrième journée. Cette absence de points ne change pas sa position immédiate, mais laisse la porte ouverte à une remontée si d'autres joueurs réussissent de bonnes prestations.

Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois progressent également dans ce classement. Ils sont désormais ex æquo à la troisième place avec 8 points chacun. Leur montée en puissance continue de les maintenir en lice pour les premières places du classement des Diables Rouges en Ligue des Champions.

Autres performances notables

Le Borussia Dortmund a dominé le Betis Séville sur le score de 2-1. Cette victoire en Ligue des Champions a été orchestrée par deux anciens joueurs de la Pro League belge. Fabio Silva, qui a fait ses armes à Anderlecht, a ouvert le score pour les Allemands. Cette ouverture du score a mis la pression sur les Espagnols dès le début du match.

Kos Karetsas, ancien joueur de Genk, a ensuite inscrit le but victorieux pour son équipe. Cependant, sa participation aurait pu être compromise par une situation inhabituelle. Ce dernier a bien failli ne jamais monter sur le terrain en raison d'un incident technique ou organisationnel lors du match. Cet événement aurait pu changer le cours de la rencontre.

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Contexte et attentes

Ce bilan de la quatrième journée met en lumière la vitalité des talents belges en Europe. Thorgan Hazard, avec ses deux passes décisives, démontre qu'il est l'un des acteurs clés de son club. Son rôle dans la victoire contre le PSV Eindhoven est un facteur important pour la suite de la compétition.

Le classement général reflète la diversité des contributions au sein de la sélection belge. Chaque point compte pour les joueurs qui cherchent à se distinguer au plus haut niveau. La progression de Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois montre que la compétition reste ouverte pour les places d'honneur. Les prochaines journées promettront de nouvelles surprises et de nouvelles opportunités pour les Diables Rouges.