Thorgan Hazard proche d'un retour au Racing Club de Lens

Selon plusieurs sources, Thorgan Hazard serait sur le point de rejoindre le RC Lens à la fin de son contrat avec Anderlecht. Un retour aux sources pour le milieu offensif belge.

L’avenir de Thorgan Hazard prend une tournure inattendue alors que son contrat avec le Sporting d’ Anderlecht touche à sa fin. Selon des informations concordantes provenant d’Het Nieuwsblad et de La Dernière Heure, le milieu offensif belge serait sur le point de retrouver le Racing Club de Lens, un club qu’il connaît bien pour y avoir effectué sa formation.

L’accord entre le joueur et le RC Lens serait quasiment total, ne nécessitant plus que l’officialisation pour être scellé. Cette potentielle arrivée représente un rebondissement significatif dans la carrière de Hazard, qui à 33 ans, cherche un projet sportif ambitieux et stable.

Son passage à Anderlecht, bien que productif avec 92 matchs disputés, 21 buts marqués et 21 passes décisives délivrées, semble toucher à sa fin, malgré les vœux de son entraîneur Jérémy Taravel qui avait publiquement exprimé son souhait de le voir prolonger son contrat. La proposition d’Anderlecht, limitée à un contrat d’un an avec une option pour une année supplémentaire, ne semble pas avoir satisfait les attentes de Hazard, qui aspire à un engagement plus long terme.

Le retour au RC Lens revêt une dimension particulière pour Thorgan Hazard. Il y a évolué entre 2007 et 2012, accumulant 16 apparitions avec l’équipe professionnelle avant d’être transféré à Chelsea pour un montant de 500 000 euros. Son parcours l’a ensuite mené à Zulte-Waregem, où sa carrière a véritablement décollé, avant de rejoindre des clubs prestigieux tels que le Borussia Mönchengladbach, le Borussia Dortmund et le PSV Eindhoven.

Le RC Lens, actuellement deuxième de Ligue 1, offre à Hazard une opportunité de rejoindre un club en pleine ascension, capable de rivaliser avec le Paris Saint-Germain pour le titre. L’attrait du projet sportif lensois, combiné à la perspective d’un contrat de deux ans, semble avoir pesé lourd dans la décision du joueur.

Cependant, ce retour ne se fera pas sans concessions. Les médias belges indiquent que Hazard devra accepter une réduction de salaire pour rejoindre le nord de la France, son salaire actuel à Anderlecht s’élevant à près de 1,8 million d’euros. Cette volonté de s’adapter financièrement témoigne de son désir profond de retrouver le club qui l’a vu grandir et de contribuer à son succès.

L’arrivée imminente d’Antoine Sibierski au poste de directeur sportif à Anderlecht, en remplacement d’Olivier Renard, pourrait également expliquer la décision de Hazard. Un changement de direction sportive pourrait entraîner une refonte de l’effectif, et Hazard pourrait ne pas faire partie des plans du nouveau management.

De plus, la politique financière du club bruxellois, qui ne semble pas disposé à investir massivement pour retenir ses joueurs clés, a pu influencer le choix de Hazard. Il est clair que le joueur a d’autres ambitions et qu’il souhaite s’engager dans un projet où il se sentira valorisé et où il aura la possibilité de jouer un rôle important.

Le RC Lens, avec son ambiance chaleureuse et son public passionné, pourrait être l’endroit idéal pour Hazard de relancer sa carrière et de retrouver le niveau de performance qui a fait de lui un joueur reconnu en Europe. L’officialisation de son transfert est attendue dans les prochains jours, et les supporters lensois peuvent déjà se réjouir de l’arrivée d’un joueur talentueux et expérimenté qui apportera sans aucun doute une plus-value à leur équipe





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thorgan Hazard RC Lens Anderlecht Transfert Ligue 1

United States Latest News, United States Headlines