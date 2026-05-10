Three prison guards injured by inmate in Nivelles prison

Three prison guards were injured by an inmate who was upset because he was not allowed to go out for a walk, according to a representative of the prison guards' union. The incident occurred on Saturday afternoon at the Nivelles prison and was caused by overcrowding in the prison.

Trois agents pénitentiaires ont été blessés par un détenu en colère, samedi en fin d'après-midi, à la prison de Nivelles, a indiqué un représentant syndical à l'agence Belga.

L'information a été confirmée dimanche par l'administration qui inscrit l'incident 'dans le contexte d'un climat tendu en raison de la surpopulation carcérale'. Lors de la sortie au préau, samedi vers 17h45, un détenu de la prison de Nivelles n'était pas prêt lorsqu'un agent s'est présenté devant sa cellule. Comme le veut la procédure en termes de sécurité, il a été dit au prisonnier qu'il ne bénéficierait donc pas de cette sortie.

'Le détenu s'est très fort énervé. Il a démonté sa cellule et a frappé un collègue au visage, lui brisant les lunettes au passage. Deux autres agents qui sont intervenus ont également été frappés', a expliqué la déléguée syndicale Isabelle Huart (CSC), dimanche à Belga. Le premier agent agressé a été emmené à l'hôpital.

Il souffre notamment d'une commotion cérébrale et de contusions au visage. S'il a pu quitter l'hôpital samedi soir, il se trouve en incapacité de travail pour une durée initiale de dix jours. Les activités réduites au strict minimum L'incident a déclenché un mouvement de grogne du personnel de la prison de Nivelles. Les visites sont suspendues dimanche et, en raison de la grève annoncée lundi, elles ne devraient pas reprendre avant mercredi.

Par ailleurs, aucune activité n'aura lieu dimanche. Seules les consultations d'avocats, la distribution des repas et celle des médicaments seront organisées durant la journée, ainsi que l'échange du linge. Cet incident s'inscrit dans un contexte tendu de surpopulation. Nous observons que nombre de détenus sont plus agressifs, comme dans une marmite dont le couvercle saute plus souvent', a précisé à Belga la porte-parole de l'administration pénitentiaire





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Prison Guards Inmate Attack Cell Overcrowding Violence

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