Three suspects arrested in Antwerp for large-scale permit fraud

Three suspects, including a director of a driving school, have been arrested and placed in preventive detention in Antwerp for organizing a large-scale permit fraud that generated over 500,000 euros in three years. The suspects offered appointments for practical driving tests under the name 'Quick Appointment' and provided false certificates of completion without the required training. They also committed fraud during the theoretical exams.

Trois personnes, dont un directeur d'auto-école, ont été placées en détention préventive à Anvers, soupçonnées d'avoir organisé une vaste fraude au permis de conduire ayant généré près de 500.000 euros en trois ans.

Selon les enquêteurs, ces activités frauduleuses auraient rapporté près d'un demi-million d'euros sur une période d'environ trois ans. L'enquête a débuté en février 2025 après que, selon la police, des indices de fraude dans l'obtention de permis de conduire belges sont apparus. Les suspects proposaient notamment, sur les réseaux sociaux, des rendez-vous anticipés pour les examens pratiques sous le nom de 'Rendez-vous rapide'.

Des attestations de compétence auraient également été délivrées contre paiement sans que la formation requise ait été suivie, et des fraudes auraient été commises lors des examens théoriques. Selon l'enquête, deux principaux suspects contrôlaient, via des comptes VPN, des créneaux horaires dans les centres d'examen, ce qui leur permettait de décrocher des rendez-vous plus rapidement. Les candidats payaient environ 150 euros pour une date d'examen rapprochée.

L'un des suspects exerçait en outre, contre rémunération, en tant qu'accompagnateur de conduite sans disposer de l'agrément requis. Une enquête financière a mis au jour un avantage patrimonial d'origine criminelle de 473.766 euros. Selon les enquêteurs, les recettes ont été transférées vers des comptes en Bulgarie et en Lituanie. Un suspect aurait en outre perçu indûment des allocations de chômage et une prime à la location pour un montant total de 58.075 euros.

Finalement, le directeur d'une auto-école a également été mis en cause. Il aurait organisé, contre rémunération, des fraudes lors d'examens théoriques du permis de conduire à l'aide d'oreillettes et de caméras cachées. Il aurait en outre délivré des attestations de compétence à des candidats qui n'avaient pas suivi les cours obligatoires. Selon l'enquête, l'homme aurait également perçu, au cours de la même période, des indemnités de maladie et un revenu d'intégration pour un montant total de 64.536 euros.

Lors des perquisitions, de l'argent liquide, des véhicules, des oreillettes, une caméra et des vêtements ont notamment été saisis. Les trois suspects ont été présentés au juge d'instruction et placés en détention préventive





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