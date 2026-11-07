Thunder rejoint les Lakers en tête de l'Ouest NBA grâce à Gilgeous-Alexander

Le Thunder d'OKC remporte sa quatrième victoire consécutive face aux Wizards. Shai Gilgeous-Alexander mène l'équipe tandis que Wembanyama brille avec les Spurs.

La conférence Ouest de la NBA connaît une recomposition majeure de son sommet de classement suite aux résultats récents des franchises américaines. L'OKC Thunder a officialisé sa remontée en rejoignant les Los Angeles Lakers ainsi que les San Antonio Spurs à la première place de la Conférence Ouest. Cette montée en puissance s'est concrétisée lors d'un affrontement direct contre les Washington Wizards, une rencontre où le Thunder a dominé avec aisance pour sécuriser sa quatrième victoire consécutive.

Performance de Shai Gilgeous-Alexander et du Thunder

Shai Gilgeous-Alexander a été le moteur principal de cette victoire oklahomienne avec un total de 30 points inscrits au tableau. Sa performance a été cruciale pour compenser la relative discrétion de son coéquipier Luol Deng Mitchell. Ce dernier, qui avait établi un record personnel de 35 points la veille, n'a marqué que 12 points lors de cette rencontre face à des Wizards particulièrement maladroits en attaque. Mitchell a disputé 21 minutes au cours desquelles il a tenté 14 tirs, n'en réussissant que 5, tout en ajoutant 4 rebonds et 1 interception à son palmarès personnel.

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Victoire continue des Spurs et exploit de Wembanyama

De leur côté, les San Antonio Spurs ont aligné leur huitième succès de rang consécutif, cette fois contre les Portland Trail Blazers. Victor Wembanyama a porté le poids de cette victoire texane avec une performance individuelle remarquée. Le pivot français a inscrit 29 points en seulement 24 minutes de jeu, démontrant une efficacité redoutable face à la défense de Portland. Toumani Camara, originaire de Bruxelles, a également participé à la rencontre pour les Blazers mais n'a pu empêcher la défaite de son équipe.

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Conséquences sur le classement et positions des équipes

Ce résultat marque un changement significatif dans la hiérarchie de l'Ouest. Avec cette troisième défaite de la saison, et plus précisément sa deuxième de suite après la perte contre les Lakers vendredi, Portland rétrograde à la 8e place du classement. Cette chute permet à Golden State Warriors de s'inviter au pied du podium. Les Warriors de Golden State ont consolidé leur position grâce à une septième victoire consécutive, remportée contre Orlando avec le score de 126 à 119. Cette série de victoires place la Californie dans une position de force pour la course aux playoffs.

Dynamique en Conférence Est et autres résultats NBA

À l'Est, New York Knicks poursuit sa remontée vers les sommets avec une troisième victoire de suite, obtenue sur le parquet de Cleveland par le score de 109 à 97. Les champions en titre grimpent désormais à la 5e place de la Conférence Est, talonnant Atlanta Hawks qui occupe la 4e place après un quatrième succès consécutif contre Brooklyn (124-21). Dans d'autres confrontations majeures de la soirée, Denver Nuggets s'est imposé sur la terre mexicaine face à Indiana Pacers (114 à 102). Phoenix Suns a également décroché un succès précaire contre Houston Rockets (102-99), ajoutant une victoire de plus à son compteur cette saison.