Tientallen wandelaars gered door kustwacht na onderkoeling in de Wadden

Tientallen wandelaars die de overstrek probeerden te maken tussen de verschillende Nederlandse Waddeneilanden zijn in de problemen geraakt toen het water plots sneller steeg dan verwacht. De kustwacht hielp de onderkoelde wandelaars uit de nood met een helikopter en 9 reddingsboten.

De kustwacht hielp de onderkoelde wandelaars uit de nood met een helikopter en 9 reddingsboten. Het is in de buurt van Ameland, een van de 5 Waddeneilanden bij Friesland, dat de 32 wandelaars rond 6.45 uur vanochtend in de problemen kwamen. Ze werden begeleid door 4 gidsen toen het water hen plots insloot. De wandelaars, zoals dat dan heet, riepen hulp in omdat ze tekenen van onderkoeling vertoonden.

'Ze hadden het flink koud en hebben daarom hulp ingeschakeld', zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Fryslân. Met een helikopter en 9 reddingsboten werden ze in veiligheid gebracht in het boothuis van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) op Ameland zelf.

'Ze kunnen er douchen en warme kleding aantrekken om op temperatuur te komen', klinkt het nog bij de veiligheidsregio. De wandelaars werden ook nagekeken door ambulancepersoneel. Uit voorzorg werken de hulpdiensten op Ameland vandaag met een verhoogde bezetting. Volgens de kustwacht gebeurt het niet vaak dat wandelaars gered moeten worden.

Slechts een paar keer per jaar moeten ze uitrukken om hulp te bieden.





