TikTok Shop arrive en Belgique : achats en quelques clics, livraisons via bpost, mais Testachats alerte contre les risques d’achats impulsifs

TikTok Shop, l’application de ByteDance qui appartient au groupe chinois TikTok, sera lancée en Belgique le 15 juin. Les utilisateurs pourront effectuer des achats tout en restant sur l’application. Testachats, une organisation de consommateurs, se désole de cette nouvelle, car elle craint que cela encourage les achats impulsifs, notamment chez les jeunes et les plus précaires.

TikTok Shop débarque en Belgique le 15 juin : achats en quelques clics , livraisons via bpost … mais Testachats tire la sonnette d’alarme face aux risques d’achats impulsifs, surtout chez les jeunes et les plus précaires.

TikTok Shop sera lancé en Belgique le 15 juin. Ses utilisateurs pourront alors effectuer des achats tout en restant sur l’application du réseau social.

« Un désastre pour les personnes en situation de précarité financière », se désole Testachats. TikTok, qui appartient au groupe chinois ByteDance, a déjà lancé son shop en France et en Allemagne. L’app se targue d’avoir 4,3 millions d’abonnés en Belgique. TikTok promet de stricts contrôles sur la qualité des produits - qui seront livrés par bpost - et leur adéquation avec les législations belge et européenne.

L’application affirme qu’elle pourra empêcher les mineurs d’effectuer des achats, alors que l’âge minimum pour accéder à TikTok est 13 ans. Pour Testachats, l’arrivée de ce shop est « un désastre pour les personnes en situation de précarité financière, comme les jeunes ». L’organisation de consommateurs craint surtout que cela n’encourage les achats impulsifs.

« En trois ou quatre clics, on peut acheter quelque chose. Le danger c’est qu’on a jamais l’impression de dépenser de l’argent. On continue à scroller, cliquer et acheter. Les freins psychologiques sont supprimés.

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