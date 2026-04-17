Tim Wellens : Retour à la compétition et prudence sur la Flèche Brabançonne

De retour après une fracture de la clavicule, Tim Wellens participe à la Flèche Brabançonne. Le champion de Belgique exprime sa joie de retrouver le peloton tout en restant prudent quant à ses ambitions, privilégiant le soutien à son équipe après une période de convalescence.

Tim Wellens opère un retour remarqué au sein de la formation UAE Team Emirates, marquant son retour à la compétition après une fracture de la clavicule survenue lors de la classique Kuurne-Bruxelles-Kuurne le 1er mars. Le champion de Belgique fait son apparition ce vendredi sur les routes sinueuses de la Flèche Brabançonne , une épreuve qu'il affectionne particulièrement.

La joie de retrouver le peloton est palpable chez le coureur. Je ressentais le manque de l'ambiance du bus d'équipe, des discussions avec les coéquipiers et de l'adrénaline de la course. Être de retour me procure une grande satisfaction, confie Wellens.

Après sa chute en mars, le processus de récupération a été long et exigeant. Les premiers jours suivant la blessure ont été particulièrement difficiles, marqués par une douleur persistante. Cependant, au bout d'une semaine, la motivation a pris le dessus, ravivant son désir ardent de reprendre le vélo. L'équipe a fait preuve de prudence, privilégiant un retour progressif et sécurisé, le maintenant ainsi à l'intérieur pour minimiser les risques de rechute. Cette approche, bien que sage, a inévitablement entraîné une perte de forme physique. Néanmoins, une fois de retour sur les routes extérieures, Tim Wellens a constaté une amélioration quotidienne de ses sensations, un signe encourageant pour la suite de sa saison.

Cette réintégration rapide à la compétition soulève la question de ses ambitions immédiates. S'il reconnaît que l'échéance idéale pour son retour aurait coïncidé avec une date deux semaines plus tard, lui permettant ainsi de bénéficier d'un entraînement plus conséquent, Tim Wellens aborde la Flèche Brabançonne avec humilité. Je ressens qu'il me manque encore une certaine charge d'entraînement pour être pleinement compétitif, admet-il. Ma présence aujourd'hui est avant tout axée sur le soutien à l'équipe.

Bien sûr, j'aurais préféré participer aux classiques flandriennes qui me sont chères, mais je comprends et approuve la stratégie de l'équipe. En outre, cette course me plaît énormément et j'y ai déjà obtenu de bons résultats par le passé. Le fait que peu de personnes connaissent l'état réel de ma préparation et mes capacités actuelles me permet de ne pas me mettre une pression excessive. Je préfère laisser la surprise opérer et me concentrer sur mes sensations et le travail pour l'équipe.

Le chemin vers un retour au sommet est un parcours semé d'embûches, mais la ténacité et la détermination de Tim Wellens laissent présager des jours meilleurs. Son retour à la compétition, bien que marqué par un léger manque de préparation, témoigne de sa résilience et de sa passion indéfectible pour le cyclisme. La Flèche Brabançonne représente une première étape importante dans sa quête de retrouver son meilleur niveau, et il est certain que les regards seront rivés sur ses performances dans les semaines et mois à venir, espérant le voir briller à nouveau sous les couleurs de UAE Team Emirates et prouver que les défis ne font que renforcer sa détermination. L'espoir est grand de le revoir bientôt décrocher des victoires, fidèle à son statut de champion





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