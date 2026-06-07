Timothy Castagne tempère l'enthousiasme après les victoires en préparation

Le défenseur belge Timothy Castagne souligne l'importance de rester humble malgré les bons résultats lors de la préparation. Il évoque la bonne ambiance au sein du groupe, mélange de jeunesse et d'expérience, et rappelle l'objectif ultime : remporter le tournoi. Une mentalité de gagneur qui ne doit pas faire oublier la nécessité de faire face aux obstacles futurs.

Après cette victoire convaincante, Timothy Castagne , le défenseur des Diables Rouges , tempère l'enthousiasme ambiant. Il rappelle que la préparation doit se faire avec humility et que les deux victoires obtenues cette semaine, bien positives, ne doivent pas faire oublier les objectifs à long terme.

L' ambiance dans le groupe est effectivement saluée comme l'un des points forts de cette préparation. Castagne décrit un mélange équilibré entre jeunes talents motivés et joueurs expérimentés, créant une dynamique particulièrement positive. Selon lui, cette cohésion est d'autant plus facile à entretenir quand les résultats sont au rendez-vous, mais il souligne que la vraie solidité du groupe se mesurera face aux difficultés. Malgré un statut d'outsider, l'objectif affiché est clair : viser la victoire finale.

Chaque joueur est conscient que participer à un tournoi signifie tout donner pour le remporter, sans se contenter d'une simple qualification. Cette mentalité de gagneur, couplée à une préparation rigoureuse et une ambiance saine, pose les bases d'une campagne prometteuse. Les supporteurs pourront suivre l'essentiel de l'actualité sportive chaque matin via la newsletter, et seront informés en priorité en cas d'événements majeurs grâce aux alertes flash





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diables Rouges Timothy Castagne Préparation Ambiance Tournoi Victoire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Discours de Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg sur la situation économique russeLors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a reconnu une dynamique économique modérée en Russie face aux critiques sur une possible stagnation. Ce forum, qui réunit chaque année des responsables et hommes d'affaires russes et étrangers, a accordé une place d'honneur aux Chinois et aux Saoudiens. La Russie fait face à des sanctions occidentales, une inflation élevée, des coûts d'emprunt prohibitifs et des pénuries de main-d'œuvre. Le PIB a reculé de 0,2% au premier trimestre 2026 et le déficit budgétaire atteint 80 milliards de dollars sur quatre mois.

Read more »

Rudi Garcia annonce des changements et un retour à la défense à quatre contre la TunisieLe sélectionneur des Diables Rouges, Rudi Garcia, a confirmé lors d'une conférence de presse à Tubize qu'il reviendrait à une défense à quatre pour le match de préparation face à la Tunisie samedi au stade Roi Baudouin. Il effectuera également trois ou quatre changements dans son onze de départ. Après avoir expérimenté une défense à trois contre la Croatie, Garcia privilégie le système maîtrisé depuis 18 mois. L'occasion pour des joueurs comme Diego Moreira, Dodi Lukebakio, Timothy Castagne ou Leandro Trossard de débuter. Romelu Lukaku, buteur contre la Croatie, pourrait voir son temps de jeu augmenter mais le sélectionneur reste prudent concernant sa forme physique.

Read more »

Series à découvrir : Virus du bonheur, thriller psychologique et comédie historique déjantéeTrois séries récentes aux genres très distincts sont passées en revue. La première, une série post-apocalyptique, imagine un virus qui rend les gens heureux et suit une autrice immunisée. La seconde est un thriller psychologique qui oppose une mère persuasive à la petite amie mystérieuse de son fils, avec une narration à deux points de vue. La troisième est une comédie historique scandaleuse sur la jeunesse de Catherine II de Russie, pleine d'humour absurde et de performances exubérantes. Chaque série est analysée pour ses qualités narratives, son développement de personnages et son impact sur le spectateur.

Read more »

Protestations contre la construction d’une station balnéaire de luxe en AlbaniePlusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi dans une réserve naturelle protégée sur la côte albanaise pour dénoncer un plan de construction d’une station balnéaire de luxe par une société liée à la famille Trump. Des militants de l’ensemble du pays et des habitants de la zone ont afflué en milieu de journée dans le lagon de Vjosa ?Narta pour scandé « Annulez le projet ! ». Des incidents avaient éclaté lors d’une première manifestation contre des travaux préparatoires et la pose de barbelés pour délimiter la zone, qui ont depuis été enlevés.

Read more »