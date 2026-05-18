Tir à l'épaule au Centre islamique de San Diego : deux morts et plusieurs blessés dans la fusillade

Une fusillade a lieu lundi au Centre islamique de San Diego, aux États-Unis, entraînant des interventions policières possibles. Plus de détails.

Un tireur a ouvert le feu lundi soir au Centre islamique de San Diego , a confirmé la police américaine. Il y a déjà deux morts et plusieurs blessés.

Une fusillade a éclaté lundi au Centre islamique de San Diego aux États-Unis, il y a eu une intervention policière importante et deux morts et plusieurs blessés. Les forces de l'ordre ont rapidement sécurisé le secteur, tandis qu'une école primaire voisine a également été évacuée par précaution. Selon les dernières informations, le suspect aurait été neutralisé. Le maire de San Diego, Todd Gloria, a indiqué suivre la situation de près.

'Je suis au courant de la fusillade au Centre islamique de San Diego à Clairemont et je continue de recevoir des informations des forces de l'ordre', a-t-il déclaré sur X, précisant que les secours 'travaillent activement à protéger la population et à sécuriser le secteur'.





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