Tom Crabbe remporte une étape du Tour de Turquie et retrouve le sourire

Le jeune cycliste belge Tom Crabbe s'impose lors d'une étape du Tour de Turquie, un succès qui lui permet de relancer sa saison après un printemps difficile sur les classiques. Il a devancé au sprint son compatriote Simon Dehairs dans un final chaotique.

Tom Crabbe , jeune coureur cycliste belge âgé de 20 ans, a confirmé son talent et sa progression en remportant une nouvelle victoire significative dans le Tour de Turquie.

Ce succès, son troisième en carrière après ses étapes gagnées à l'Etoile de Bessèges et au Tour d'Andalousie en février, témoigne de sa détermination et de sa capacité à surmonter les difficultés. La course a été marquée par une échappée initiale composée de Michał Pomorski (Pologne), Mewael Girmay (Érythrée) et des Turcs Halil Doğan, Kaan Özkalbim et Ahmet Akpınar, qui s'est formée peu après le départ de l'étape.

Cette échappée a animé la première partie de la course, mais Michał Pomorski a été le dernier membre à résister avant d'être rattrapé par le peloton à seulement 8 kilomètres de la ligne d'arrivée. L'étape suivante, reliant Aydin à Marmaris sur une distance de 152,8 kilomètres, promet d'être particulièrement exigeante avec une montée finale de 2,3 kilomètres à une pente moyenne de 6,7% située à dix kilomètres de l'arrivée, ce qui pourrait bien influencer le classement général.

La 61e édition du Tour de Turquie se poursuivra jusqu'à dimanche prochain avec l'arrivée finale à Ankara lors de la 8e et dernière étape. Le Néerlandais Wout Poels est le tenant du titre, et tous les regards sont tournés vers les coureurs capables de lui succéder. Cette victoire revêt une importance particulière pour Tom Crabbe, qui a admis avoir vécu un printemps difficile lors des classiques flandriennes et wallonnes.

Il a exprimé son soulagement et sa joie lors d'une interview télévisée, soulignant que ce succès lui permet de retrouver confiance après une période de doutes.

'Cela signifie beaucoup', a déclaré Crabbe. 'Les classiques ne se sont pas déroulées comme je l'avais prévu. C'était parfois vraiment difficile de garder la tête haute. J'en attendais tellement plus.

C'était peut-être justement ça : j'y pensais tellement que mes attentes étaient trop élevées.

' Il a expliqué que la pression et les attentes élevées avaient pesé sur ses performances, l'empêchant de donner le meilleur de lui-même. Le Tour de Turquie a représenté une opportunité de changer de dynamique et de retrouver le plaisir de courir.

'Je suis venu ici sans attentes', a-t-il précisé. 'Juste pour prendre du plaisir et faire mon travail du mieux possible. Quand la tête est là, les jambes suivent.

' Cette approche plus détendue et axée sur la performance plutôt que sur le résultat a visiblement porté ses fruits. Le sprint final de l'étape a été particulièrement disputé et indécis, avec un peloton compact se disputant la victoire. Tom Crabbe a réussi à se positionner de manière idéale dans les derniers mètres, remontant de justesse un autre coureur belge, Simon Dehairs, pour s'imposer.

'Ça m'aide d'être assez explosif et de pouvoir attaquer de loin', a-t-il expliqué. 'C'était vraiment nécessaire aujourd'hui. Je venais de loin, car le virage en U à deux kilomètres de l'arrivée a rendu les choses assez chaotiques. Je pense que je ne me suis retrouvé en tête qu'à 20 mètres de l'arrivée.

' La complexité du final, avec un virage serré à proximité de la ligne d'arrivée, a créé une situation chaotique où la position et le timing étaient cruciaux. La capacité de Crabbe à réagir rapidement et à placer un sprint puissant dans les derniers instants lui a permis de décrocher une victoire précieuse et de confirmer son potentiel sur la scène cycliste internationale.

Cette victoire augure d'un avenir prometteur pour le jeune coureur belge, qui semble avoir trouvé la recette pour concilier ambition et sérénité





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