Tom Laperche remporte le Rhum 2024 sur le SVR Lazartigue

Tom Laperche triomphe à la Route du Rhum 2024 au bout de 6 jours, battant le record de Charles Caudrelier. Découvrez les détails de cette victoire historique.

Le jeune navigateur français Tom Laperche, âgé de 29 ans, a décroché la victoire finale de la Route du Rhum 2024 après une traversée transatlantique magistrale. Il a franchi la ligne d'arrivée dans la baie de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe à 22h31 heure locale, ce qui correspond à 3h34 du matin dimanche à Paris. Cette performance écrasante lui permet de détrôner le précédent record de la course, établi par Charles Caudrelier en 2022, qu'il a battu d'environ six heures. Seul en tête de flotte depuis plusieurs jours, ce navigateur originaire du Morbihan a concrétisé son rêve d'enfance en dominant une épreuve qui fêtait sa 13e édition cette année.

Victoire record sur le trimaran SVR Lazartigue

Tom Laperche a piloté le grand trimaran bleu SVR Lazartigue, un bateau conçu par l'ingénierie de son ami et rival François Gabart. Mis à l'eau en 2021, ce voilier était considéré comme l'un des ultimes les mieux préparés de la flotte au départ de Saint-Malo, aux côtés du Banque Popolare skipé par Armel Le Cléac'h. Le Morbihannais n'avait jamais pris le départ de cette célèbre transatlantique en solitaire auparavant, contrairement à ses aînés. Pourtant, cette 13e édition lui a offert l'opportunité de montrer son talent de surdoué de la voile, une qualité qu'il a développée en naviguant durant la majeure partie de son adolescence.

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La victoire de Tom Laperche est d'autant plus significative qu'elle est précédée d'une aventure humaine marquante. En début de course, Armel Le Cléac'h a chaviré avec son bateau, un rappel mémorable de son accident similaire survenu en 2018. Le Cléac'h a été secouru par un cargo panaméen quelques heures plus tard. Tom Laperche a alors dévié de sa route pour porter assistance à son concurrent, activant sa propre balise de détresse par solidarité. Pour cette action héroïque, il a bénéficié d'une bonification officielle d'une heure et deux minutes sur son temps final, une mesure qui a été intégrée dans le calcul de sa performance victorieuse.

Stratégie maîtrisée et opposition dans la flotte Ultim

Durant les derniers jours de la course, Tom Laperche a dû gérer une situation nautique complexe à l'approche de la bouée d'arrivée. Un vent de face persistant l'empêchait de faire route directe vers la bouée de Basse-Terre, l'obligeant à multiplier les manœuvres délicates pour négocier le périlleux tour de Guadeloupe. Malgré ces difficultés locales, il est resté intouché en tête, profitant du fait que ses rivaux directs étaient en retard. Thomas Coville, à la barre du Sodebo, et Louis Burton, sur l'Armand Thiery, devraient compléter le podium des ultimes dimanche après-midi à Pointe-à-Pitre, confirmant la domination initiale du jeune skipper.

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Le départ de cette épreuve historique a eu lieu le dimanche précédent à 13h02 depuis Saint-Malo. Depuis cette minute initiale, Tom Laperche a mené la flotte sans discontinuer, réalisant une course quasi parfaite. Son père, dentiste de profession, avait déjà marqué l'histoire de la régie en terminant quatrième de cette même épreuve en 2010 dans la catégorie Multi 50. Cette réussite familiale ajoute une dimension émotionnelle particulière à la victoire du fils, qui passe désormais le plus gros de son temps à naviguer professionnellement après une adolescence passée sur l'eau.

Compétitions parallèles et prochains rendez-vous

Derrière la domination incontestée de la catégorie Ultim, la bataille est loin d'être terminée pour les autres classes de navires. Les skippers ont dû affronter de nombreux pièges météorologiques depuis le départ, bien que les conditions initiales aient été historiquement clémentes. Dans la catégorie des monocoques Imoca, mesurant 18,28 mètres et habituellement dédiés au Vendée Globe, Corentin Horeau, sur le MACSF, occupe fermement la première place ce dimanche soir. Il possède une avance confortable de 250 milles sur Sam Goodchild, naviguant pour le Macif, et sur Boris Herrmann, à bord du Malizia.

Ces concurrents Imoca sont attendus à Pointe-à-Pitre mardi prochain, laissant le champ libre aux multicoques de la classe Ocean Fifty pour l'instant. Ces voiliers de 15 mètres devraient précéder les monocoques à l'arrivée. Basile Bourgnon, sur l'Edenred, est en bonne position pour imiter son père, Laurent Bourgnon. Ce dernier est une légende de l'épreuve ayant remporté la Route du Rhum à deux reprises, en 2014 et en 2018. La conclusion de ces différentes classes promettent une suite intense aux festivités guadeloupéennes autour de la victoire de Tom Laperche.