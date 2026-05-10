Top 5 des meilleurs buts de la septième journée des play-offs

Une sélection des buts marquants de la septième journée des play-offs en Belgique, avec des enregistrements vidéo inclus.

Cette septième journée a démarrer de la meilleure des manières, dès vendredi, pour le top but de ce week-end. Et c'est Casper Nielsen qui fait une nouvelle apparition dans ce top.

Deux semaines après son coup-franc magistral contre Genk, le milieu de terrain danois a remis le couvert face à Louvain avec un superbe envoi dans la lucarne de Tobe Leysen qui n’a rien pu faire. Grâce à ce nouveau but décisif, les Liégeois restent en tête des Play-offs 2. Samedi, Nicolò Tresoldi a montré la voie à ses coéquipiers brugeois d’une belle frappe plat du pied dans le premier quart d’heure de jeu face à Saint-Trond.

S’ensuit une journée de dimanche prolifique en matière de beaux buts. À commencer par la bombe de Yacine Titraoui contre l’Antwerp. Après une récupération de ballon suite au pressing haut des Zèbres, l’Algérien de 22 ans reçoit le cuir dans ses pieds aux 25 mètres et n’hésite pas une seconde. Résultat : une petite perle dont seul le milieu de terrain a le secret.

En fin d’après-midi, l’Union recevait Malines et, au terme d’un match maîtrisé, Mohammed Fuseini a inscrit le troisième but des Bruxellois en profitant d’un travail technique magistral d’Anouar Ait El Hajd en amont. Pour terminer ce top, il faut jeter un coup d’œil à la dernière rencontre du week-end entre Genk et Westerlo.

En manque de réalisme pendant plus d’une heure de jeu, les Limbourgeois ont finalement déroulé et c’est Junya Ito qui s’est mis en évidence sur le dernier but de son équipe. Joueur élégant, le Japonais a кілька la parler toute sa technique sur un magnifique ballon enroulé pour tromper Andreas Jungdal. Dans ce top 5, retrouvez les meilleurs buts de cette 7e journée des play-offs





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Top5 Best Scores Playoffs Belgian Football

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