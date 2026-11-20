Une violente tempête a ravagé Tupancireta le 20 novembre 2026. Le bilan fait état de 5000 habitations sinistrées et d'un hôpital dévasté par des vents de 114 km/h.

Une catastrophe météorologique sans précédent a frappé la ville brésil ienne de Tupancireta le 20 novembre 2026. Cette tempête accompagnée de vents dépassant les 100 kilomètres à l'heure a détruit des milliers d'habitations dans la commune située dans l'État du Rio Grande do Sul. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs bâtiments réduits en décombres, ainsi que des voitures et des camions renversés par la force du vent, de la pluie et de la grêle.

Impact dévastateur sur les infrastructures locales

Le gouvernement du Rio Grande do Sul a confirmé que quelque 5000 habitations se sont retrouvées sans toiture. Les autorités indiquent également que 100 arbres sont tombés dans la ville, obstruant les routes d'accès. Gustavo Herter, le maire de cette ville de 20.000 habitants située dans le sud du pays, explique que sa propre maison a été touchée. Il décrit une situation où l'hôpital local était bloqué par les arbres tout autour, rendant l'accès et la sortie des patients extrêmement difficiles pour les équipes de secours.

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Une tempête caractérisée par des courants ascendants

Les services météorologiques ont qualifié ce phénomène d'une tempête caractérisée par de puissants courants ascendants, qui précède souvent une tornade. Selon les données recueillies, la vitesse du vent a atteint 114 km/h. Cette intensité exceptionnelle a non seulement causé des dégâts structurels massifs, mais a également emporté le toit d'un hôpital. Cette violation de l'intégrité du bâtiment a nécessité une évacuation d'urgence des personnes soignées à l'intérieur des locaux.

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Situation sanitaire et transferts de patients

La chute de la toiture de l'hôpital a contraint les autorités sanitaires à intervenir immédiatement. 11 patients ont dû être transférés vers d'autres établissements médicaux pour continuer leurs soins dans des conditions sécurisées. Ce transfert a été rendu plus complexe par l'état des routes d'accès à la commune, toutes obstruées par des arbres tombés durant la tempête. L'accès à la ville est resté critique pour les secours et l'acheminement de l'aide humanitaire dans les jours suivant l'événement du 20 novembre 2026.

Témoignages et estimation des pertes

Les images captées par Reuters montrent l'étendue des dégâts causés par des vents violents à Tupancireta, dans l'État du Rio Grande do Sul, au Brésil, le 20 novembre 2026. La source Rio Grande do Sul Civil Defence / AFP confirme également l'ampleur du sinistre. La ville est décrite comme anéantie par les responsables locaux, soulignant l'urgence de la reconstruction. Les résidents font face à une reconstrution complète de leurs logements et des infrastructures publiques endommagées.