Le patron de Mercedes, Toto Wolff, rejette les rumeurs liant Kimi Antonelli à Ferrari. Il assure que le jeune champion du monde reste loyal à l'écurie allemande jusqu'en 2028.

La rumeur selon laquelle le jeune pilote italien Kimi Antonelli pourrait quitter Mercedes pour rejoindre la Scuderia Ferrari ces prochaines années est totalement infondée. Toto Wolff, le dirigeant de l'écurie Mercedes, a catégoriquement balayé ces spéculations dans les colonnes du journal allemand Bild. Pour le responsable allemand, la probabilité d'un tel départ est de 0 % dans un avenir prévisible.

Une loyauté ferme envers Mercedes

Toto Wolff explique que cette conviction repose sur la personnalité de Kimi Antonelli et de sa famille, qu'il décrit comme des gens profondément loyaux. Cette loyauté est renforcée par les performances récentes de l'écurie, qui a démontré sa capacité à remporter des courses et des titres cette saison. Pour un pilote de haut niveau, la victoire est l'élément primordial, et Antonelli a compris que Mercedes est l'endroit idéal pour poursuivre cette dynamique victorieuse.

Also read Une alerte jaune émise sur presque toute la Belgique : les pluies pourraient provoquer des inondations

Un contrat solide jusqu'en 2028

Actuellement sous contrat avec Mercedes jusqu'en 2028, Kimi Antonelli devrait très probablement recevoir une offre de prolongation de deux ans dans les mois à venir. Cette extension de contrat s'accompagnera d'une rémunération alignée sur le statut de champion du monde du pilote. Antonelli, repéré très tôt dans sa carrière lors de ses débuts en karting, reconnaît devoir la majeure partie de ses succès actuels au constructeur allemand qui a financé chaque étape de sa progression technique et mentale.

Le contexte des rumeurs Ferrari

Les discussions sur un éventuel transfert d'Antonelli vers Maranello ont été alimentées par les fans italiens, qui voient en lui le successeur potentiel de Lewis Hamilton. Cette hypothèse ne devient crédible que si Hamilton décide de mettre un terme à sa carrière, une situation qui n'est pas encore actée. Plusieurs médias nationaux italiens ont relayé ces informations sans aucune confirmation officielle de la part des parties prenantes, créant un climat de spéculation inutile.

Advertisement

Une comparaison mécanique explicite

Pour illustrer l'impossibilité d'un tel changement, Toto Wolff utilise une métaphore mécanique très claire. Il affirme que Kimi Antonelli a sa place naturelle chez Mercedes, tout comme les roues ont une place fixe et essentielle sur une voiture de course. Cette analogie souligne l'intégration parfaite du pilote dans l'écosystème de l'écurie et la complémentarité technique entre le coureur et la voiture qu'il conduit.

L'avenir de la carrière d'Antonelli

Malgré les sirènes de la concurrence directe que représente Ferrari, Kimi Antonelli semble pleinement investi dans sa mission actuelle avec Mercedes. Le pilote italien, qui a gravi tous les échelons du système de développement de jeunes pilotes, dispose désormais d'une stabilité financière et sportive rare. Les prochaines semaines devraient confirmer cette fidélité avec la signature d'un nouveau contrat à long terme, scellant définitivement son statut de pilier central de l'écurie allemande.