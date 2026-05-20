Tour d'Italie 2026: Échappées, échappées et pleines inmensailles | Eurosport

La 11e étape du Tour d'Italie 2026 a vu l'apparition de multiples attaques et la chute de plusieurs coureurs, la journée s'est terminée par la victoire de Enric Mas qui a laissé Jhonatan Narvaez hors du groupe de tête.

Après le contre-la-montre remporté mardi par Filippo Ganna, le peloton du Tour d’Italie 2026 retrouvait mercredi des routes plus accidentées à l'occasion de la 11e étape, longue de 195 kilomètres entre Porcari et Chiavari.

Une étape particulièrement prisée par des baroudeurs, qui a donné lieu à une course très animée. Dès le départ, les attaques se sont multipliées. Une échappée s'est progressivement dessinée jusqu'à compter 12 coureurs, parmi lesquels les Belges Jasper Stuyven et Lennert Van Eetvelt, parvenus à creuser un bel écart sur le peloton.

Mais dans la descente qui suivait la deuxième difficulté du jour, le Colle di Guaitarola (9,9 km à 6,2%), particulièrement sinueuse et technique, trois hommes ont été piégés : Van Eetvelt, Christian Scaroni et Filippo Zana ont chuté et perdu le contact avec l'avant de la course. Au pied de la Colla dei Scioli (5,7 km à 6,4%), le groupe de tête s'est encore réduit, plusieurs coureurs étannt distancés sous l'impulsion notamment d'Aleksandr Vlasov. Stuyven a lui aussi dû céder.

Avant la dernière ascension du jour, une montée non répertoriée mais exigeante (4,6 km à 6,7%), ils n'étaient plus que six en tête. Une attaque d'Enric Mas a alors fait exploser le groupe. Seul Jhonatan Narvaez, déjà vainqueur de deux étapes sur ce Giro, est parvenu à suivre l'Espagnol





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