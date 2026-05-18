Tour de France 2023: Reims choisit de nouveau pour le départ de la Grande Boucle

La Cité des Sacres était en concurrence avec le Luxembourg pour accueillir le départ de la Grande Boucle du Tour de France en 2023. Reims a finalement été choisi, après une décision prise lors d'une conférence de presse. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, a expliqué que la décision s'était prise en fonction de la nécessité de régulièrement avoir des départs en France.

La Cité des Sacres était en concurrence avec le Luxembourg . Le Grand-Duché pourra se consoler avec un événement lors de cette 115e édition qui, Jeux olympiques de Los Angeles oblige, partira dès le 24 juin pour arriver le 16 juillet à Paris.

On avait deux très belles candidatures. Ça se joue sur la nécessité pour nous d'avoir régulièrement des grands départs en France, a expliqué à l'AFP le directeur du Tour, Christian Prudhomme, lors d'une conférence de presse à Reims. La Cité française a accueilli l'arrivée du Tour de France à sept reprises. Mais elle attendait la Grande Boucle depuis 2014.

Les sprinters ont souvent été à la fête puisque les quatre derniers vainqueurs se nomment : Abduzhaparov, McEwen, Petacchi et Greipel. Reims lancera l'édition 2028 qui sillonnera la région Grand Est. Pendant les quatre premiers jours de course, le peloton passera par les villes de Reims, Charleville-Mézières, Épernay, Metz, Thionville et Verdun. Découvrez l'offre complète des newsletters de nos thématiques et restez informés de nos contenus





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