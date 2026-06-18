Le Tour de Suisse poursuit son parcours dans le Tessin avec une étape autour de Locarno favorable aux attaquants. Tadej Pogacar s'est déjà illustré, tandis que l'actualité judiciaire et les réactions sur les réseaux sociaux animent l'information.

Après une première étape déjà exigeante, le Tour de Suisse se poursuit dans le canton du Tessin avec une boucle autour de Locarno . Le parcours commence par longer le lac Majeur avant d'attaquer les pentes du Monte Ceneri en direction de Lugano.

Avec plus de 2100 mètres de dénivelé positif, cette étape vallonnée devrait davantage convenir aux attaquants et puncheurs qu'aux purs sprinteurs. Bien que le Monte Ceneri ne soit pas une ascension classée en première catégorie, ses efforts répétés pourraient fatigués les jambes et favoriser une arrivée avec un groupe réduit.

Les équipes des favoris du classement général devront rester attentives pour éviter les surprises, tandis que les coureurs capables de passer les bosses auront probablement cette journée cochée dans leur calendrier. Après une première étape déjà sélective, le peloton pourrait opter pour une poursuite contrôlée ou laisser sa chance à une échappée audacieuse. Dans les deux cas, la bataille s'annonce animée autour de Locarno.

Parallèlement, le Slovène Tadej Pogacar a remporté la première étape avec une impressionnante attaque en solitaire à 70 km de l'arrivée, affirmant sa supremace dès le début de la course. Toutes les étapes de l'épreuve seront diffusées sur RTL, permettant aux fans de suivre l'événement en streaming.

Le coureur belge Liam Slock a quant à lui décroché une victoire inattendue après une chute à l'arrivée, tandis que Philippe Gilbert a exprimé ses inquiétudes concernant la sécurité, évoquant le risque de chute excessive pour Wout van Aert. Dans un autre registre, Paolo Falzone, condamné à 27 ans de prison pour sept meurtres et 79 tentatives de meurtre dans l'affaire du carnaval de Strépy-Bracquegnies, pourrait voir sa détention écourtée grâce à la détention préventive déjà effectuée.

Selon ses avocats, il pourrait atteindre le tiers de sa peine en cinq ans, ce qui ouvrirait la voie à une libération conditionnelle. Son frère Antonino Falzone, condamné à deux ans de réclusion, ne devrait quant à lui pas purger sa peine immédiatement. Ces Affaires judiciaires font réagir l'opinion publique. Sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a été vivement critiqué après le match Portugal-Congo, certains l'accusant de jouer contre son équipe et d'être trop gênant.

Les fans anglais ont quant à eux célébré la victoire de leur équipe contre la Croatie avec des messages comme "Ils ne rigolent pas" et "It's coming home". Un témoignage met en garde contre les dangers de la déshydratation, une personne ayant dû être hospitalisée après n'avoir bu qu'un seul verre d'eau pendant toute une journée.

Dans le domaine diplomatique, les États-Unis ont dévoilé le texte du protocole d'accord avec l'Iran, incluant la dilution des stocks d'uranium, la levée des sanctions et une aide de 300 milliards de dollars. Le bourgmestre de Louvain-la-Neuve a justifié la hausse de 62% de la taxe sur les kots étudiants, affirmant que ceux-ci consomment sans contribuer financièrement. Maxime Prévot a exprimé son désaccord face à l'invitation des Talibans à Bruxelles, tout en reconnaissant qu'il ne pouvait pas l'empêcher.

Une affaire judiciaire interroge sur l'influence possible d'un juré d'assises dans le procès d'un homme accusé d'avoir tué sa sœur, avec des allégations d'acquittement à tort. Enfin, un incendie important a ravagé un commerce à Morlanwelz, avec des fumées visibles à des kilomètres à la ronde





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