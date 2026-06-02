Tour de Wallonie - Stage 2 : coureurs en difficulté sur les routes détrempées, Antoine dernier à être avalé

La deuxième étape du Tour de Wallonie a été marquée par des conditions météorologiques difficiles et des difficultés pour les coureurs. Les trombes d'eau ont ralenti le peloton et laissé les quatre premiers hommes à être repris l'un après l'autre. Kevin Antoine a été le dernier à être avalé par le peloton, tandis que la troisième étape, accidentée de bout en bout, se déroulera mercredi en province de Luxembourg.

Les coureurs ont pris le départ de la Grand-Place de Jodoigne, dans le Brabant wallon, à la mi-journée pour prendre la direction du circuit local de Libramont-Chevigny.

Avec plus de deux mille mètres de dénivelé positif, le relief de cette étape état très différent de la première, remportée parLes quatre hommes ont été repris l'un après l'autre, et Kévin Antoine a été le dernier à être avalé par le peloton alors que des trombes d'eau ont rincé le peloton sur les routes wallonnes. C'est donc sur des routes détrempées que les coureurs ont abordé les derniers kilomètres de la deuxième étape, qui s'est finalement jouée au sprint.

À ce petit jeu,La troisième étape (176,9 km), accidentée de bout en bout, se déroulera mercredi en province de Luxembourg, entre Habay et Vaulx-sur-Sûre, deux villes inédites au Tour de Wallonie, qui se terminera à l'issue de la 5e étape, vendredi. Chaque matin vers 11h30, recevez l'essentiel de l'information sportive. Et en cas d'événement sportif majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





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