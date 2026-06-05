Tour de Wallonie : une dernière étape exigeante avec quatre côtes de première catégorie pour départager les leaders

La cinquième et ultime étape du Tour de Wallonie s'annonce comme la plus difficile de l'épreuve avec un dénivelé positif de 2756 mètres et la montée de plusieurs cols mythiques des Ardennes, dont la Redoute.Le parcours de 187 km depuis Bassenge jusqu'à Aubel, avec un circuit final de 30 km à parcourir deux fois, promet une journée intense de cyclisme. Les coureurs devront affronter notamment la Côte des Forges, la Côte de Fraiture, la Redoute, la Côte de Cornesse et deux ascensions de la Côte de Stockis ainsi que la Côte de Magis, dont le sommet se situe à moins de 3 km de l'arrivée. Avec l'absence de terrains plats sur le circuit d'Aubel, seuls les meilleurs grimpeurs-puncheurs pourront s'imposer. Tobias Foss et Oscar Rodriguez apparaissent comme les principaux favoris pour ce final écrasant, qui devrait bouleverser le classement général.

La dernière étape du Tour de Wallonie s'élancera ce vendredi depuis la Place de l'Union à Bassenge à 13h00, avec un départ réel à 13h18 sur la N618 à Visé.

Le peloton entamera son parcours de 187 km en longeant d'abord la Meuse avant de s'engager vers le Pays de Herve. Le menu de la journée s'annonce particulièrement dense avec plusieurs ascensions classées en première catégorie, empruntant des routes célèbres de la classique Liège-Bastogne-Liège : la Côte des Forges, la Côte de Fraiture et la mythique Redoute seront gravies avant d'atteindre Sprimont.

Le parcours continuera avec la Côte de Cornesse puis la traversée de Herve avant d'aborder le circuit final de 30 km autour d'Aubel, à répéter deux fois. Chaque passage du circuit inclura la Côte de Stockis (catégorie 2) et surtout la Côte de Magis, dont le sommet se trouve à moins de trois kilomètres de la ligne d'arrivéePlace Nicolaï. L'arrivée est prévue vers 17h18.

Avec un total de 2756 mètres de dénivelé positif et quatre côtes de première catégorie issues du panthéon ardennais, cette étape est sans conteste la plus exigeante des cinq jours de course. La combinaison de la double ascension de Stockis et de la Côte de Magis placée en guise de dernière difficulté devrait provoquer des changements majeurs au classement général.

Le circuit d'Aubel ne présente aucun terrain plat, ce qui signifie que l'endurance et la puissance en montée seront les seuls critères pour viser la victoire. Seul le coureur le plus complet de la semaine pourra s'imposer sur cette journée destinée aux grimpeurs-puncheurs. Tobias Foss et Oscar Rodriguez semblent disposer des meilleures armes pour ce final, leur profil correspondant parfaitement aux exigences du parcours





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