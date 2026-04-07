Tour des Flandres : Wout van Aert, une quatrième place synonyme de respect et d'amour du public

Analyse de la performance de Wout van Aert au Tour des Flandres, son retour en forme après des problèmes de santé et l'immense soutien du public belge.

Malgré le retour en force de Wout van Aert, il était prévisible qu'il serait difficile pour lui de s'imposer face à Pogacar et Van der Poel dans les monts du Tour des Flandres le dimanche précédent. Le coureur belge a réalisé une course presque parfaite, terminant quatrième du Ronde, une place qui correspond à son niveau actuel. Jérôme Helguers, dans le podcast 'On connaît nos classiques', analyse la situation.

Il souligne qu'il n'y a pas eu de véritable surprise, les attentes ayant été globalement confirmées. Une question légitime se pose : si Wout van Aert n'avait pas été confronté aux problèmes de santé et aux nombreuses périodes de revalidation, aurait-il pu rivaliser avec Van der Poel pour la victoire ? Le temps perdu pour se rétablir au plus haut niveau a permis à Mathieu Van der Poel de progresser considérablement, creusant un écart difficile à combler. Cameron Vandenbroucke ajoute qu'il ne faut pas oublier que sans l'aide de Ganna, qui est revenu à deux reprises sur van Aert, notamment sur À travers la Flandre et à Wevelgem, Wout aurait potentiellement remporté deux victoires la semaine précédente. Cela témoigne de sa grande forme actuelle. Paris-Roubaix, course très différente du Tour des Flandres, pourrait lui offrir une opportunité d'améliorer encore sa performance. \Au-delà du résultat de van Aert sur le Ronde, c'est le soutien exceptionnel de son public qui a marqué les esprits. Un soutien inconditionnel et impressionnant. Samuel Grulois relate l'ambiance palpable. Il précise que l'ambiance était déjà bonne lorsque Evenepoel a franchi la ligne d'arrivée, mais lorsque van Aert a terminé sa course, la tribune vibrait littéralement. Il existe un fossé important en termes de popularité entre Evenepoel et van Aert, en particulier en ce qui concerne le charisme auprès du public, des médias et de ses collègues. Tom Paquot explique que Wout van Aert est un coureur qui touche les gens. Il transmet des émotions fortes lors de ses apparitions à la télévision. Et quand il chute, on ressent l'envie de l'aider. C'est ce qui le distingue des autres coureurs. Il est adoré par le public belge et international, et il conserve une personnalité atypique. \Laurent Bruwier conclut en soulignant que van Aert est un champion qui a su se mettre au service de ses coéquipiers, notamment pour Vingegaard sur le Tour de France, et qui a offert une victoire à Christophe Laporte sur Gand-Wevelgem. Cette dernière action a pu choquer certains, mais elle témoigne de sa générosité et de son esprit d'équipe, des qualités qui lui valent l'amour du public. On ne peut qu'apprécier Wout van Aert. Sa capacité à se battre, sa générosité, ses sacrifices et son charisme en font un coureur unique. Son retour à un niveau très élevé, après les problèmes de santé, est en soi une victoire. Paris-Roubaix représente un nouveau défi pour lequel il est en forme et où il pourra prouver une nouvelle fois sa valeur. L'impact de van Aert dépasse largement le cadre sportif ; il incarne des valeurs de courage, de persévérance et de fair-play qui le rendent particulièrement attachant aux yeux du public





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