Tour Möbius II : vacante et inadaptée pour la Sûreté de l'État

Achétée 200 millions d'euros pour la Sûreté de l'État, la Tour Möbius II reste vide car non sécurisée. Déménagement repoussé.

La Tour Möbius II se dresse fièrement dans le quartier nord de Bruxelles, offrant une silhouette moderne et imposante qui domine le paysage urbain de Manhattan. De loin, l'édifice semble entièrement opérationnel, prêt à accueillir ses futurs occupants avec une apparence fonctionnelle et contemporaine. Cependant, l'illusion s'évapore dès que l'on s'approche des grandes baies vitrées qui bordent la structure. À l'intérieur, le vide est total et déconcertant pour quiconque observerait ces espaces vastes et inoccupés.

Vidéos de Mister EMMA révèlent l'absence totale

Le béton brut est encore parfaitement visible sur les sols, indiquant clairement qu'aucune finition n'a été réalisée pour rendre les bureaux exploitables. Contrairement à sa sœur jumelle, la Tour Möbius I, située juste à côté et déjà occupée par un groupe d'assurance, cette deuxième tour reste sinistrement silencieuse. Cette constatation frappante a été formulée récemment par un habitant du quartier nord, connu sous le pseudonyme Mister EMMA sur les réseaux sociaux. Passionné d'architecture, cet utilisateur publie régulièrement des vidéos analytiques sur la relation entre les bâtiments et la ville, et s'est récemment focalisé sur ces immeubles de bureaux vacants.

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Achat de 200 millions par l'État pour un projet avorté

En menant des recherches en ligne, Mister EMMA a mis au jour les détails de l'acquisition de l'immeuble par l'État belge en 2021. Cet achat a été réalisé très rapidement après la fin de la construction, pour un montant supérieur à 200 millions d'euros. L'objectif initial était d'y installer la Sûreté de l'État, le service de renseignement national. Le déménagement était prévu pour 2025, une échéance logique puisque le service a besoin d'espaces plus vastes pour effectuer ses missions.

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Incompatibilité structurelle avec les normes de sécurité

Cependant, il apparaît que le bâtiment a été acquis sans prendre en compte les exigences strictes de sécurité imposées à la Sûreté de l'État. Installer un bureau de renseignement dans une tour composée majoritairement de verre n'est généralement pas considéré comme une solution optimale en matière de protection. Par conséquent, le service de renseignements n'effectuera pas le déménagement prévu. Cette décision laisse la Tour Möbius II dans un état de semi-abandon complet et interroge sur son avenir immédiat.

Attentes de la Régie des Bâtiments pour les travaux

Malgré ces difficultés, la Régie des Bâtiments, propriétaire du site, affirme que le but d'installer la Sûreté de l'État à la Tour Möbius II reste d'actualité. Dans leur rapport 2022, ils ont confirmé que l'État fédéral avait bien acquis la tour pour y loger le service de renseignement. La raison du silence actuel de la Sûreté de l'État lors des contacts médiatiques laisse supposer que les aménagements nécessaires en termes de sécurité sont complexes et coûteux. Les travaux pour répondre aux besoins fonctionnels et aux exigences spécifiques de l'occupant devraient débuter cette année, reportant d'autant plus l'occupation effective des lieux.