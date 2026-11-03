Tourisme Belgique : Côte en hausse avec 90 % d'occupation durant Toussaint

La côte belge connaît un fort rebond touristique pendant les vacances de Toussaint. Les hôtels affichent une occupation exceptionnelle, offrant un bilan encourageant au secteur.

La côte belge a enregistré un afflux massif de touristes pendant les vacances de Toussaint, marquant un tournant positif pour le secteur économique local. Malgré les conditions automnales, les vacanciers étaient nombreux à répondre présents, entraînant des taux d'occupation hôtelière atteignant des sommets historiques. Cette dynamique démontre une résilience notable du marché touristique face aux variations saisonnières habituelles.

Hôtels affolent les compteurs d'occupation

Les chiffres preliminaires révèlent une attractivité sans précédent pour les établissements balnéaires régionaux. Les hôtels du littoral ont enregistré des taux d'occupation compris entre 80 et 90 % pour les week-ends prolongés. Ce niveau de remplissage est qualifié de très encourageant par les professionnels du domaine, soulignant un retour rapide de la fréquentation internationale et locale.

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La période de Toussaint touche doucement à sa fin, et les acteurs économiques dressent un bilan mitigé mais globalement satisfaisant. La météo, bien que plus fraîche qu'en été, n'a pas découragé les visiteurs. Des conditions quasi parfaites avec un peu de soleil et très peu de vent ont favorisé les séjours prolongés sur le rivage atlantique.

Activités terrestres et promenades dominent

Selon les témoins sur place, notamment à Nieuport, la difficulté à trouver une place de parking ce matin témoigne de l'engouement généralisé. Les vacanciers privilégient désormais les promenades automnales, les visites en famille et la découverte des centres-villes. Cette approche diffère du tourisme estival traditionnel centré sur la baignade et le rafraîchissement.

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La journaliste Mélinda Bilmez a pu constater cette évolution comportementale directement sur le terrain. Elle note que les visiteurs investissent massivement le commerce de détail et la restauration. Les châteaux de sable sur la digue côtoient les visites en magasin, montrant une diversification des activités touristiques proposées et pratiquées durant cette saison intermédiaire.

De nombreuses familles ont exprimé leur satisfaction concernant la variété des offres disponibles. Certains soulignent l'aspect familial des sorties, profitant des commerces et des restaurants locaux. L'ambiance détendue permet de profiter de la plage avec des couleurs différentes de celles de l'été, offrant une expérience visuelle et sensorielle renouvelée pour les hôtes étrangers et locaux.

Le vélo et la découverte comme nouveaux moteurs

La pratique du vélo semble être devenue un atout majeur de l'attrait touristique de la région. Les visiteurs apprécient les balades en bicyclette le long de la digue de Nieuport. Cette activité permet de combiner exercice physique et découverte du paysage côtier, tout en visitant les environs proches. La mer reste belle et attire l'œil des promeneurs curieux.

Les témoignages recueillis sur la digue confirment cette tendance à l'exploration active. Les touristes aiment faire des balades à vélo, visiter les alentours et profiter pleinement de l'environnement naturel. Cette forme de tourisme plus lent et plus contemplatif semble mieux adaptée aux températures douces de l'automne, permettant une immersion plus profonde dans le patrimoine local.

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Enfin, il convient de noter que le bilan officiel définitif pour les deux dernières semaines de vacances des francophones n'est pas encore sorti. Cependant, les premières statistiques sont suffisamment positives pour indiquer une reprise solide. Le secteur touristique belge peut ainsi escompter une fin d'année constructive, soutenue par cette vague de fréquentation automnale inespérée.