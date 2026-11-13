Tournai : Débat sur les chiens de protection contre les loups

Après une attaque meurtrière de loups à Brecht, le débat sur l'utilisation de chiens de protection s'intensifie. Le gouvernement flamand étudie la sécurité et la responsabilité légale.

L'attaque mortelle perpétrée par des loups sur le domaine militaire de Groot Schietveld à Brecht a ravivé le débat urgent concernant la protection du bétail. Trente-cinq ovins ont péri lors de cet événement survenu début du mois précédent, malgré la présence d'une clôture réputée anti-loups. Cet incident critique soulève désormais la question fondamentale de l'opportunité d'utiliser des chiens de protection de troupeau sur les grands domaines publics et fermés.

Défaut de protection des clôtures anti-loups

Bert Plasmans, l'éleveur responsable du troupeau à Brecht, confirme que les mesures de protection conventionnelles ont échoué face à la prédation des canidés sauvages. Il déclare avoir strictement respecté les prescriptions gouvernementales en vigueur, tout en constatant que cette protection s'est révélée insuffisante. Cette expérience concrète pousse l'éleveur à plaider fermement pour l'introduction systématique de chiens de gardiennage afin de sécuriser ses animaux contre les futures attaques.

Also read 6.000 écoles évacuées en Italie après menaces d'explosion

La nature même de ces chiens diffère radicalement des chiens de berger traditionnels utilisés pour diriger le bétail. Ces races de protection vivent en permanence au sein du troupeau et assurent une surveillance autonome et permanente. Leur rôle consiste à détecter, avertir et dissuader les prédateurs potentiels, ce qui s'avère crucial dans les zones ouvertes où la présence humaine constante n'est pas réalisable.

Obstacles réglementaires et responsabilité légale

Jan Loos, représentant de l'organisation Welkom Wolf, identifie le cœur du problème dans l'interdiction actuelle imposée par les autorités flamandes. Il soutient que le refus d'autoriser ces chiens sur les domaines publics résulte d'une réticence administrative à assumer la responsabilité légale en cas d'incident. Cette peur de voir les animaux sortir de leurs attributions pour harceler des passants paralyse toute initiative locale de protection.

Advertisement

Le cabinet du ministre flamand de l'Environnement Jo Brouns, appartenant au parti CD&V, reconnaît que l'usage de ces chiens reste interdit sur les terrains publics. Le gouvernement indique cependant qu'il examine activement la faisabilité de cette méthode, en particulier au travers de projets piloes menés sur des sites entièrement clôturés. Cette démarche vise à résoudre les questions complexes liées à la sécurité publique et à la responsabilité civile en l'absence de surveillance humaine directe.

Solutions éprouvées et socialisation animale

Des modèles de réussite existent déjà à l'étranger, notamment dans le parc national néerlandais de Dwingelderveld. L'éleveur Michiel Poelenije y utilise avec succès des chiens de protection pour défendre ses troupeaux contre les loups dans un environnement non clos. Il dément les préjugés concernant l'agressivité de ces animaux, soulignant qu'une socialisation rigoureuse dès l'enfance les rend inoffensifs envers les visiteurs et les humains.

Bert Plasmans a d'ores et déjà initié une démarche proactive en lançant un projet pilote avec la Vlaamse Schapenhouderij. Une première réunion est prévue ce mois-ci pour évaluer les protocoles possibles et inviter les autorités à établir un cadre légal clair. Cette approche vise à transformer l'urgence sécuritaire constatée à Brecht en une politique de gestion durable co-construite avec les experts et les propriétaires fonciers.