Tournaisis : Des inondations massives après des orages violents

De fortes pluies et des orages ont causé des inondations importantes dans la région du Tournaisis, mobilisant les pompiers pour une cinquantaine d'interventions. Le centre de Tournai et les villages environnants ont été particulièrement touchés.

Des pluies torrentielles et des orages d'une intensité exceptionnelle ont frappé la région du Tournai sis hier soir, provoquant des inondations généralisées et mobilisant les services de secours de manière intensive.

L'alerte a été donnée vers 19h00 lorsque les premières bourrasques ont éclaté, rapidement suivies par des précipitations diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Tournai et ses environs. Pendant près d'une heure, le ciel a déversé une quantité d'eau considérable, submergeant les rues, engorgeant les systèmes d'égouts et inondant les caves des habitations.

Le centre-ville de Tournai a été particulièrement touché, mais les villages de l'entité tournaisienne n'ont pas été épargnés, ainsi que la ville d'Antoing, bien que dans une moindre mesure. Il est à noter que, de manière surprenante, d'autres grandes villes de la province de Hainaut sont restées à l'abri de cette tempête violente, ce qui souligne le caractère localisé mais intense de cet épisode météorologique.

Les pompiers ont été confrontés à une vague d'appels d'urgence concernant des routes rendues impraticables par l'eau, des avaloirs obstrués par des débris et des caves transformées en piscines. Ils ont dû intervenir à de nombreuses reprises pour effectuer des opérations de pompage, afin de limiter les dégâts et de sécuriser les zones inondées. L'intervention des pompiers a été massive, avec une cinquantaine de sorties enregistrées dans l'ensemble du Tournaisis.

Une dizaine de pompiers ont été mobilisés pour répondre à ces appels d'urgence, travaillant sans relâche pour venir en aide aux populations affectées. La majorité des interventions ont pris fin vers 00h30, mais les pompiers ont continué à assurer une présence sur le terrain durant le reste de la nuit, effectuant des rondes et répondant à de nouveaux appels.

L'activité a repris de plus belle dimanche matin, lorsque les habitants se sont réveillés et ont pris conscience de l'ampleur des dégâts causés par les inondations. De nombreuses caves étaient encore inondées, des routes restaient impraticables et des problèmes électriques ont été signalés dans plusieurs quartiers. Les pompiers ont notamment été appelés à intervenir rue Saint-Martin à Tournai, où l'eau avait infiltré les installations électriques, présentant un danger pour les habitants.

Ils ont travaillé en étroite collaboration avec les services techniques de la ville pour rétablir l'alimentation électrique en toute sécurité. La situation a nécessité une coordination efficace entre les différents services de secours et les autorités locales, afin de gérer la crise de manière optimale et de minimiser les conséquences pour la population.

Les autorités locales ont lancé un appel à la prudence et ont recommandé aux habitants de ne pas se déplacer inutilement et de signaler tout problème rencontré aux services de secours. Des équipes municipales ont été déployées sur le terrain pour évaluer les dégâts et organiser les opérations de nettoyage. Il est probable que les inondations aient causé des dommages importants aux biens des particuliers et des entreprises, et une évaluation précise des coûts est en cours.

Cet épisode météorologique extrême met en évidence la vulnérabilité de la région du Tournaisis face aux intempéries et la nécessité de renforcer les infrastructures de prévention et de gestion des risques. Des solutions à long terme doivent être envisagées pour améliorer le drainage des eaux pluviales et protéger les habitations contre les inondations. L'événement soulève également la question du changement climatique et de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.

Il est essentiel de prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux conséquences inévitables du réchauffement climatique. La solidarité et l'entraide entre les habitants du Tournaisis ont été mises à l'épreuve lors de cette crise, et il est important de maintenir cet esprit de communauté pour surmonter les difficultés et reconstruire ensemble





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