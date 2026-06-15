Une grande majorité des Belges sont contre une augmentation de la TVA, selon notre Grand Baromètre. La Coupe du Monde commence ici et les Belges sont sensibles à la question des loyers élevés.

Tous les Belges sauf une catégorie sont contre une augmentation de la TVA : selon notre Grand Baromètre, une hausse de la TVA serait inacceptable pour une grande majorité des Belges.

Un passage de 21 % à 22 % n'aurait cependant qu'un impact faible sur le budget des ménages si elle était votée et rapporterait 1,5 milliard d'euros chaque année à l'État belge. La Coupe du Monde commence ici : voici le onze probable des Diables Rouges pour le choc contre l'Égypte. L'affaire Falzone a-t-elle réveillé un ras-le-bol des Belges ?

'C'est un résultat extrêmement rare'. Les Belges sont sensibles à la question des loyers élevés et certains commerçants ont trouvé une solution originale et pratique. La question des loyers est un problème récurrent en Belgique, et les Belges sont de plus en plus sensibles à cette question. La Coupe du Monde est une occasion pour les Belges de se rassembler et de partager leurs passions.

La question des loyers est un problème complexe qui nécessite une solution globale. La Coupe du Monde est un événement international qui rassemble les nations et les cultures. La question des loyers est un problème qui concerne tous les Belges, quels que soient leur âge, leur sexe ou leur profession. La Coupe du Monde est un événement qui permet aux Belges de se rassembler et de partager leurs passions.

La question des loyers est un problème qui nécessite une solution rapide et efficace. La Coupe du Monde est un événement qui rassemble les nations et les cultures, et la question des loyers est un problème qui concerne tous les Belges





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