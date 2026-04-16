Trêve Incertaine entre Israël et le Liban : L'Ombre du Hezbollah Plane sur l'Accord

Donald Trump annonce un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban, fruit de discussions avec Benyamin Netanyahou et Joseph Aoun. Cependant, des doutes subsistent quant à la capacité du gouvernement libanais à désarmer le Hezbollah, tandis que les populations frontalières restent anxieuses. Une invitation à la Maison Blanche est prévue pour les deux dirigeants.

Un fragile espoir de paix émerge dans la région du Levant suite à l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord de cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban. Cette décision, qui prendrait effet à 21h00, heure locale, est le fruit de négociations menées par le locataire de la Maison Blanche avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et le président libanais Joseph Aoun. Pourtant, cette initiative diplomatique est d'emblée nimbée d'incertitudes, notamment en raison de l'absence de mention explicite du Hezbollah , mouvement pro-iranien dont la puissance et l'influence sur la scène libanaise sont indéniables.

Du côté israélien, l'annonce a surpris et suscité un scepticisme palpable, comme en témoigne Bethsabée Salem, correspondante de RTL Info à Tel Aviv. Elle rapporte que Benyamin Netanyahou aurait lui-même avoué à ses ministres que Donald Trump lui avait demandé une trêve de dix jours, une requête à laquelle il aurait accédé. Ce qui frappe, c'est que les membres du cabinet israélien n'auraient même pas été officiellement informés de cet accord avant sa divulgation par les médias. Cette opacité alimente les interrogations et les doutes quant à la réalité et la solidité de l'entente. De nombreuses questions se posent en Israël concernant la faisabilité d'un cessez-le-feu durable avec le Liban, et plus encore, d'un accord de paix. La préoccupation majeure réside dans la capacité présumée du gouvernement libanais à maîtriser et désarmer le Hezbollah, condition sine qua non, aux yeux de nombreux Israéliens, pour parvenir à une coexistence pacifique.

La tension reste vive, à quelques heures seulement de l'entrée en vigueur théorique de la trêve. Les habitants des zones frontalières du nord d'Israël, directement exposés aux tirs du Hezbollah, redoutent une intensification des hostilités avant le moment fatidique. L'émotion est palpable, et une profonde colère s'exprime chez ces populations qui restent convaincues que seule la force permettra de neutraliser le Hezbollah. Leur perception est celle d'un gouvernement libanais potentiellement impuissant face à la puissance de ce groupe armé, ce qui rend l'idée d'un accord de paix particulièrement débattue et perçue comme utopique par une partie de la population israélienne.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a salué ses « excellentes conversations » avec Joseph Aoun et Benyamin Netanyahou, soulignant leur accord sur un cessez-le-feu qui débuterait à 17h00, heure de Washington, soit 21h00, heure locale. Cette initiative diplomatique a été saluée par la présidence libanaise, qui a remercié Donald Trump pour ses efforts. Le président Aoun a exprimé le souhait que le président américain poursuive ses démarches pour un cessez-le-feu au plus vite. Cependant, une source officielle libanaise a indiqué que le président Aoun avait refusé une demande américaine de contact direct avec Benyamin Netanyahou, révélant ainsi la fragilité des liens et la distance qui persiste entre les deux dirigeants. Parallèlement, Donald Trump a annoncé son intention d'inviter Benyamin Netanyahou et Joseph Aoun à la Maison Blanche dans les quatre ou cinq jours à venir, pour une rencontre qu'il a qualifiée d'historique, marquant potentiellement la première rencontre entre les dirigeants des deux pays en 44 ans.

La réaction du Hezbollah, bien que prudente, témoigne de la complexité de la situation. Un député du mouvement, Ibrahim Moussaoui, a déclaré que le Hezbollah respecterait le cessez-le-feu à condition qu'il s'agisse d'un arrêt global des hostilités et qu'Israël ne l'exploite pas pour mener des opérations ciblées. Cette condition met en lumière la méfiance profonde et le rapport de force qui caractérisent les relations entre Israël et le Hezbollah. En Europe, la France a qualifié cette annonce d'« excellente nouvelle » à vérifier sur le terrain, tandis qu'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a exprimé son soulagement. L'armée libanaise, quant à elle, a demandé aux habitants de reporter leur retour dans le sud jusqu'à la confirmation effective du cessez-le-feu, soulignant l'incertitude qui règne encore sur le terrain. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu est prévue pour 23h00, heure belge, ce qui correspond à minuit en Israël et au Liban, marquant une nouvelle étape dans un processus déjà semé d'embûches et de doutes quant à sa pérennité et à sa capacité à apporter une paix durable dans cette région volatile.





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