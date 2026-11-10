Tragedie à Los Angeles : un SUV percutant cinq piétons

Trois morts et trois autres grièvement blessés après que un SUV ait foncé sur des piétons près de la station North Hollywood. Un incident choquant qui soulève des questions de sécurité routière.

Le mardi 12 mars 2024, un SUV a foncé devant plusieurs piétons, provoquant la mort de trois personnes et la blessure grave de trois autres, près de la station de métro de North Hollywood à Los Angeles. Les secours, alertés par les services de police, ont immédiatement intervenu sur place.

Les circonstances exactes de l'incident

Les démarches d'enquête ont débuté immédiatement après la collision. Selon les pompiers de Los Angeles, les deux véhicules impliqués étaient immobiles au moment de l'attaque, laissant perplexes les enquêteurs sur la conduite du conducteur. Aucun témoin n'a signalé d'accident préalable ni d'irrégularité du véhicule. La police maintient la scène sous contrôle pour recueillir les preuves.

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Réponse des services d'urgence et de la police

Une flotte de véhicules de police et de pompiers a été mobilisée dans le quartier. Les intervenants ont ordonné aux passants de rester à une distance de sécurité, tandis que les trois victimes décédées ont été prononcées sur place. Les six autres victimes, dont un bébé, ont été transportées à l'hôpital de Los Angeles dans un état critique. La police a immédiatement ouvert une enquête civile en attendant une analyse plus approfondie.

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Impact sur la communauté et mesures futures

Les résidents de North Hollywood ont exprimé leur inquiétude quant à la sécurité de la zone, souvent fréquentée par les voyageurs. Les autorités locales ont annoncé qu'elles réévalueront les mesures de sécurité routière autour de la station, notamment en renforçant la présence policière et en installant des panneaux de signalisation supplémentaires. Une réunion publique est prévue le 20 mars pour discuter des prochaines mesures. Les familles des victimes attendent des explications claires sur le conducteur et la responsabilité du SUV. En attendant, la police reste prudente et rappelle à la population de respecter les règles de circulation pour éviter de telles tragédies.