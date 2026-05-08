Tragédie aux Moluques : trois morts et dix disparus après l’éruption du volcan Dukono

Une éruption volcanique sur l’île d’Halmahera, en Indonésie, a fait trois morts et dix disparus, dont des randonneurs étrangers. Les secours sont mobilisés pour retrouver les survivants.

Trois randonneurs, dont deux étrangers, sont morts et dix sont portés disparus après l’ éruption du volcan Dukono sur l’île d’Halmahera, dans l’est de l’ Indonésie . Selon Erlichson Pasaribu, chef de la police de la province d’Halmahera du Nord, les victimes incluent deux étrangers et un habitant de l’île de Ternate.

Vingt randonneurs, dont neuf ressortissants de Singapour, sont toujours recherchés, a indiqué Iwan Ramdani, responsable des opérations de recherche et de sauvetage. Un nuage de fumée s’est élevé à une dizaine de kilomètres d’altitude, et les équipes de secours sont en route pour évaluer la situation. Les autorités ont précisé que toutes les personnes disparues étaient des randonneurs, malgré la fermeture de la zone aux visiteurs depuis le 17 avril en raison d’une activité volcanique accrue.

L’éruption, survenue tôt vendredi matin, a été accompagnée d’un grondement et d’une épaisse colonne de fumée, selon Lana Saria, responsable de l’agence nationale de Géologie. Les cendres se dirigent vers le nord, menaçant les zones résidentielles et la ville de Tobelo de pluies de cendres volcaniques. La fumée volcanique pourrait également poser des risques pour la santé publique et perturber les services de transport.

L’Indonésie, située sur la « ceinture de feu » du Pacifique, connaît une activité sismique et volcanique fréquente. Le mont Dukono est actuellement au deuxième niveau d’alerte sur une échelle de quatre. Depuis décembre, le Centre de volcanologie et d’atténuation des risques géologiques recommande aux touristes et aux alpinistes de ne pas s’approcher à moins de quatre kilomètres du cratère Malupang Warirang du volcan.

Les opérations de recherche se poursuivent, mais les conditions restent difficiles en raison de l’activité volcanique en cours





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