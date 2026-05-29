Tragique accident ferroviaire à Buggenhout : quatre morts dont deux enfants handicapés

Un train a percuté un minibus transportant des enfants handicapés à Buggenhout, faisant quatre victimes. La communauté se rassemble pour rendre hommage aux défunts et exprimer sa solidarité aux familles.

Ce mardi, un dramatique accident s'est produit à Buggenhout où un train a heurté un minibus scolaire . Ce minibus transportait sept enfants en situation de handicap.

Le bilan est lourd : quatre personnes ont perdu la vie, à savoir deux enfants âgés de 12 et 15 ans, une accompagnatrice de 27 ans et le conducteur de 49 ans. La communauté locale et le pays tout entier sont sous le choc de cette nouvelle. Dès les premiers instants, les habitants se sont mobilisés pour exprimer leur solidarité.

Une veillée silencieuse improvisée a rassemblé une centaine de personnes sur les lieux du drame, initiative lancée par un résident, Michael Mannaert, via Facebook. Par ailleurs, les chauffeurs de bus et de tramways ont observé une minute de silence à 16 heures à bord de leurs véhicules, en hommage aux victimes et à leurs collègues touchés.

La société De Lijn et la Fédération Belge des Autobus et Autocars (FBAA) ont exprimé leur profond chagrin, ajoutant que les mots sont insuffisants pour décrire la douleur causée par une fin aussi brutale. Une veillée officielle a également été organisée à 15h45 à la gare de Malines, puis une autre à Buggenhout à 19h. La municipalité de Bornem, dont étaient originaires les deux jeunes victimes, a prolongé le registre de condoléances.

Les habitants peuvent signer ce registre au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville jusqu'au mercredi soir suivant. Une version en ligne a également été mise en place pour recueillir les messages de soutien, qui seront ensuite ajoutés au registre physique afin que les familles puissent en prendre connaissance. Les deux enfants, Mohamed Reda (15 ans) et Arthur (12 ans), sont décrits comme des garçons pleins de vie. Arthur était passionné par les escargots et le dessin, surnommé "un petit soleil".

Mohamed Reda avait des yeux pétillants, des boucles caractéristiques et adorait le football. Leur directrice d'école, Jolien Roef, se souvient d'eux avec un sourire malgré la tristesse. Elle raconte avoir été immédiatement saisie par l'ampleur de la catastrophe en se rendant sur place. Des habitants de tous âges se sont rendus à l'accident pour déposer des peluches, des fleurs et des messages.

Nand et Ylan, deux amis, expliquent qu'ils ont fait un détour pour rendre hommage, trouvant impossible d'ignorer une telle tragédie. Les parents d'élèves et les riverains expriment leur incompréhension et leur immense chagrin, décrivant les deux enfants comme "deux trésors". Le bourgmestre de Bornem, Greet De Bruyn, a souligné que les familles étaient bien connues dans la commune et que de nombreux messages de condoléances étaient parvenus après consultation des proches.

Le plan d'urgence et d'intervention communal a été déclenché immédiatement après l'accident, et la phase de crise officiellement terminée après une réunion du comité de coordination réunissant police, pompiers, services médicaux, entreprises de transport, Infrabel, la SNCB et les autorités provinciales. Les我们要等





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