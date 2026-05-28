Train-schoolbus accident in Buggenhout: 4 dead, community in mourning

A train-schoolbus accident in Buggenhout has resulted in the deaths of 4 people, including 2 children and 2 adults. The community is in mourning and a communal remembrance event is being organized. The families of the deceased are being supported by the municipality and the community. The railway company Infrabel is taking measures to improve safety.

In Buggenhout is er een trein-schoolbus aanrijding geweest waarbij 4 personen zijn overleden. De gemeente heeft een rouwregister geopend voor de 2 jonge slachtoffers Arthur en Mohamed Reda.

Hulpverleners, school en andere betrokkenen zullen aanwezig zijn op een gemeentelijk herdenkingsmoment. Ook burgers organiseren een stille wake op de plaats van het ongeluk. De spoorwegbeheerder Infrabel wil de spoorovergangen sluiten en vervangen om de veiligheid te verhogen. Er is een zitting van de Oost-Vlaamse provincieraad met een minuut stilte en een toespraak van de gedeputeerde Kurt Moens.

De families van de slachtoffers zijn goed gekend in de gemeente en hebben veel steunbetuigingen ontvangen. Er zijn ook berichten van mensen die hun medeleven wilden betuigen. Het is een moeilijke tijd voor de families, de gemeenschap en de betrokken organisaties





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Train Accident School Bus Accident Buggenhout 4 Dead Community Mourning Communal Remembrance Event Families Of Deceased Supported Railway Company Infrabel Safety Measures Zitting Of The Provincial Council Minute Of Silence Support Messages Received Families Known In The Community Community In Mourning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Train-schoolbus-ongeluk in Buggenhout: 4 doden, 5 gewondenIn Buggenhout is er een trein-schoolbus-ongeluk gebeurd waarbij 4 doden zijn gevallen. De koning heeft zijn medeleven betuid en heeft gesproken met de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Busbedrijf 't Ros Beiaard wil zijn medeleven betuigen aan de nabestaanden. Er zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar.

Read more »

Train-schoolbus-ongeluk in Buggenhout: 4 doden en 7 gewonde kinderenIn Buggenhout is er een trein-schoolbus-ongeluk waarbij 4 personen zijn overleden en 7 gewonde kinderen zijn gevallen. De dodelijke slachtoffers zijn 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar. De gewonde kinderen zijn in verschillende ziekenhuizen in Asse en Aalst opgenomen.

Read more »

Accident grave à Buggenhout : quatre morts suite à collision entre train et minibus scolaireUn train s'est heurté à une minibus scolaire à Buggenhout, entraînant le décès de quatre personnes, dont deux enfants. Les autorités et la communauté locale travaillent sur un plan d'assistance aux familles, tout en évaluant les mesures de sécurité ferroviaires pour prévenir de futures tragédies.

Read more »

Collision mortelle à Buggenhout : le train s'est abîmé contre un car scolaireCinq enfants ont été grièvement blessés lors d'un accident de train à Buggenhout, où un train s'est abîmé contre un car scolaire. Le conducteur du train a lancé un freinage d'urgence mais la collision n'a pu être évitée.

Read more »