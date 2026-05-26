Train-schoolbus-ongeluk in Buggenhout: 4 doden, 5 gewonden

In Buggenhout is er een trein-schoolbus-ongeluk gebeurd waarbij 4 doden zijn gevallen. De koning heeft zijn medeleven betuid en heeft gesproken met de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Busbedrijf 't Ros Beiaard wil zijn medeleven betuigen aan de nabestaanden. Er zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar.

Busbedrijf 't Ros Beiaard wil zijn medeleven betuigen aan de nabestaanden. Er zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar. De getroffen school voorziet vanaf deze namiddag een rouwhoek in de school en online. Ook de gemeente Buggenhout opent een rouwregister.

De voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola betuigt haar medeleven met ons land. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke laat weten dat zijn diensten de situatie van nabij zullen opvolgen en zorgen voor de eerste psychosociale ondersteuning. De hulpdiensten hebben alle tijd genomen om de nabestaanden te informeren en in te lichten over wat daar gebeurd is. Er is de mogelijkheid voor de leerlingen van de school om eventueel naar huis te gaan voor degenen die dat wensen.

Maar u kunt natuurlijk wel begrijpen dat dit voor de leerkrachten ook een enorme opgave is. Ook zij zijn geschokt, maar ze proberen de leerlingen onder de gegeven omstandigheden zo goed mogelijk op te vangen





LIVE 'Meerdere dodelijke slachtoffers' bij aanrijding tussen trein en bus voor schoolverkeer in BuggenhoutLIVE In Buggenhout is er een aanrijding gebeurd tussen een trein en een minibus die ingezet wordt voor schoolverkeer. Er is sprake van meerdere doden. Volg alle updates in deze liveblog.

Collision mortelle entre un train et un minibus scolaire à Buggenhout : trois victimesUn train a percuté un minibus scolaire au passage à niveau de Buggenhout, entraînant la mort du conducteur, de l'accompagnateur et de deux adolescents. Des enquêtes sont lancées et le gouvernement promet des mesures de sécurité renforcées.

Collision mortelle entre un bus scolaire et un train à BuggenhoutDeux adultes et deux enfants sont décédés après la collision du bus scolaire avec un train sur le passage à niveau de la Stationstraat à Buggenhout. Le feu était rouge, la barrière baissée, le conducteur du train a freiné d'urgence sans éviter l'impact. Aucun blessé dans le train. Infrabel a confirmé la fermeture du passage à niveau. Une enquête a été ouverte et une conférence de presse est prévue.

4 doden in Buggenhout: trein-schoolbus-ongelukIn Buggenhout is er een trein-schoolbus-ongeluk waarbij 4 personen zijn overleden. De doden zijn 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar. 5 andere kinderen raakten zwaargewond.

