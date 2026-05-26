Train-schoolbus-ongeluk in Buggenhout: 4 doden en 7 gewonde kinderen

In Buggenhout is er een trein-schoolbus-ongeluk waarbij 4 personen zijn overleden en 7 gewonde kinderen zijn gevallen. De dodelijke slachtoffers zijn 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar. De gewonde kinderen zijn in verschillende ziekenhuizen in Asse en Aalst opgenomen.

De gewonde kinderen zijn in verschillende ziekenhuizen in Asse en Aalst opgenomen. De burgemeester van Aalst heeft een minuut stilte op de gemeenteraad gevierd. De 2 jongens die overleden zijn, komen uit Bornem, Antwerpen. De treinbestuurder heeft een negatieve adem- en speekseltest afgelegd.

Het onderzoek loopt nog en er wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur. Ook de koning heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers en nabestaanden. Busbedrijf 't Ros Beiaard wil zijn medeleven betuigen aan de nabestaanden. De Lijn heeft zijn collega's ter plaatse gestuurd om de onderaannemer te ondersteunen.

Op het moment van de impact reed de trein nog met een snelheid van 90 km/uur





LIVE 'Meerdere dodelijke slachtoffers' bij aanrijding tussen trein en bus voor schoolverkeer in Buggenhout: In Buggenhout is er een aanrijding gebeurd tussen een trein en een minibus die ingezet wordt voor schoolverkeer. Er is sprake van meerdere doden.

Collision mortelle entre un train et un minibus scolaire à Buggenhout : trois victimesUn train a percuté un minibus scolaire au passage à niveau de Buggenhout, entraînant la mort du conducteur, de l'accompagnateur et de deux adolescents. Des enquêtes sont lancées et le gouvernement promet des mesures de sécurité renforcées.

Collision mortelle entre un bus scolaire et un train à BuggenhoutDeux adultes et deux enfants sont décédés après la collision du bus scolaire avec un train sur le passage à niveau de la Stationstraat à Buggenhout. Le feu était rouge, la barrière baissée, le conducteur du train a freiné d'urgence sans éviter l'impact. Aucun blessé dans le train. Infrabel a confirmé la fermeture du passage à niveau. Une enquête a été ouverte et une conférence de presse est prévue.

Train-schoolbus-ongeluk in Buggenhout: 4 doden, 5 gewondenIn Buggenhout is er een trein-schoolbus-ongeluk gebeurd waarbij 4 doden zijn gevallen. De koning heeft zijn medeleven betuid en heeft gesproken met de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Busbedrijf 't Ros Beiaard wil zijn medeleven betuigen aan de nabestaanden. Er zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar.

