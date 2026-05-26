Train-schoolbus-ongeluk in Buggenhout: 4 doden en 7 gewonden

In Buggenhout is er een trein-schoolbus-ongeluk waarbij 4 personen zijn overleden en 7 kinderen gewond zijn. De 2 dodelijke slachtoffers waren kinderen uit het buitengewoon onderwijs, de begeleidster en de chauffeur van de schoolbus. Er zijn 5 gewonde kinderen. De NMBS heeft aangekondigd dat treinen opnieuw rijden tussen Dendermonde en Londerzeel, maar mogelijk worden er nog treinen geschrapt. De NMBS raadt reizigers aan om de routeplanner te raadplegen.

In Buggenhout is er een trein-schoolbus-ongeluk waarbij 4 personen zijn overleden en 7 kinderen gewond zijn. De 2 dodelijke slachtoffers waren kinderen uit het buitengewoon onderwijs, de begeleidster en de chauffeur van de schoolbus.

Er zijn 5 gewonden kinderen. De burgemeester van Buggenhout heeft aangekondigd dat de vlaggen halfstok zullen hangen. Er wordt bekeken of er een rouwregister komt in de gemeente. De NMBS heeft aangekondigd dat treinen opnieuw rijden tussen Dendermonde en Londerzeel, maar mogelijk worden er nog treinen geschrapt.

De NMBS raadt reizigers aan om de routeplanner te raadplegen. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De burgemeester van Buggenhout heeft aangekondigd dat de gemeentelijke fase van het rampenplan blijft van kracht en dat er morgen om 10 uur nog eens wordt bijgepraat om de laatste stand van zaken op te maken. Er wordt overgegaan op de coördinatie van een rouwzorgtraject voor alle betrokkenen





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Train-Schoolbus-Ongeluk Buggenhout 4 Doden 7 Gewonden NMBS Routeplanner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Collision mortelle entre un train et un minibus scolaire à Buggenhout : trois victimesUn train a percuté un minibus scolaire au passage à niveau de Buggenhout, entraînant la mort du conducteur, de l'accompagnateur et de deux adolescents. Des enquêtes sont lancées et le gouvernement promet des mesures de sécurité renforcées.

Read more »

Collision mortelle entre un bus scolaire et un train à BuggenhoutDeux adultes et deux enfants sont décédés après la collision du bus scolaire avec un train sur le passage à niveau de la Stationstraat à Buggenhout. Le feu était rouge, la barrière baissée, le conducteur du train a freiné d'urgence sans éviter l'impact. Aucun blessé dans le train. Infrabel a confirmé la fermeture du passage à niveau. Une enquête a été ouverte et une conférence de presse est prévue.

Read more »

Train-schoolbus-ongeluk in Buggenhout: 4 doden, 5 gewondenIn Buggenhout is er een trein-schoolbus-ongeluk gebeurd waarbij 4 doden zijn gevallen. De koning heeft zijn medeleven betuid en heeft gesproken met de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Busbedrijf 't Ros Beiaard wil zijn medeleven betuigen aan de nabestaanden. Er zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar.

Read more »

Train-schoolbus-ongeluk in Buggenhout: 4 doden en 7 gewonde kinderenIn Buggenhout is er een trein-schoolbus-ongeluk waarbij 4 personen zijn overleden en 7 gewonde kinderen zijn gevallen. De dodelijke slachtoffers zijn 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar. De gewonde kinderen zijn in verschillende ziekenhuizen in Asse en Aalst opgenomen.

Read more »