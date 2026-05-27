Train-schoolbus ongeluk in Buggenhout: 4 doden en 7 gewonden

Train-schoolbus ongeluk in Buggenhout: 4 doden en 7 gewonden
Train-Schoolbus OngelukBuggenhout4 Doden
📆27/05/2026 14:20:00
📰vrtnws
19 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 68%

In Buggenhout is er een trein-schoolbus ongeluk gebeurd waarbij 4 personen zijn overleden en 7 schoolkinderen gewond zijn. De dodelijke slachtoffers zijn 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar. De rouwregisters voor de overleden kinderen zijn geopend in Bornemaars. De zitting van de Oost-Vlaamse provincieraad startte met een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers. De directrice van de getroffen school heeft over alle gewonde leerlingen een update gekregen, waarbij 3 leerlingen nog heel ernstig gewond zijn en veel zorgen nodig hebben.

Collision mortelle entre un train et un minibus scolaire à Buggenhout : trois victimesCollision mortelle entre un train et un minibus scolaire à Buggenhout : trois victimesUn train a percuté un minibus scolaire au passage à niveau de Buggenhout, entraînant la mort du conducteur, de l'accompagnateur et de deux adolescents. Des enquêtes sont lancées et le gouvernement promet des mesures de sécurité renforcées.
Collision mortelle entre un bus scolaire et un train à BuggenhoutCollision mortelle entre un bus scolaire et un train à BuggenhoutDeux adultes et deux enfants sont décédés après la collision du bus scolaire avec un train sur le passage à niveau de la Stationstraat à Buggenhout. Le feu était rouge, la barrière baissée, le conducteur du train a freiné d'urgence sans éviter l'impact. Aucun blessé dans le train. Infrabel a confirmé la fermeture du passage à niveau. Une enquête a été ouverte et une conférence de presse est prévue.
Train-schoolbus-ongeluk in Buggenhout: 4 doden, 5 gewondenTrain-schoolbus-ongeluk in Buggenhout: 4 doden, 5 gewondenIn Buggenhout is er een trein-schoolbus-ongeluk gebeurd waarbij 4 doden zijn gevallen. De koning heeft zijn medeleven betuid en heeft gesproken met de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Busbedrijf 't Ros Beiaard wil zijn medeleven betuigen aan de nabestaanden. Er zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar.
Train-schoolbus-ongeluk in Buggenhout: 4 doden en 7 gewonde kinderenTrain-schoolbus-ongeluk in Buggenhout: 4 doden en 7 gewonde kinderenIn Buggenhout is er een trein-schoolbus-ongeluk waarbij 4 personen zijn overleden en 7 gewonde kinderen zijn gevallen. De dodelijke slachtoffers zijn 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar. De gewonde kinderen zijn in verschillende ziekenhuizen in Asse en Aalst opgenomen.
