Train-schoolbus ongeluk in Buggenhout: 4 doden en 7 gewonden

In Buggenhout is er een trein-schoolbus ongeluk gebeurd waarbij 4 personen zijn overleden en 7 schoolkinderen gewond zijn. De dodelijke slachtoffers zijn 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar. De rouwregisters voor de overleden kinderen zijn geopend in Bornemaars. De zitting van de Oost-Vlaamse provincieraad startte met een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers. De directrice van de getroffen school heeft over alle gewonde leerlingen een update gekregen, waarbij 3 leerlingen nog heel ernstig gewond zijn en veel zorgen nodig hebben.

In Buggenhout is er een trein-schoolbus ongeluk gebeurd waarbij 4 personen zijn overleden en 7 schoolkinderen gewond zijn. De dodelijke slachtoffers zijn 2 kinderen van 12 en 15 , de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar .

De rouwregisters voor de overleden kinderen zijn geopend in Bornemaars. De zitting van de Oost-Vlaamse provincieraad startte met een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers. De directrice van de getroffen school heeft over alle gewonde leerlingen een update gekregen, waarbij 3 leerlingen nog heel ernstig gewond zijn en veel zorgen nodig hebben





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Train-Schoolbus Ongeluk Buggenhout 4 Doden 7 Gewonden 2 Kinderen Van 12 En 15 Begeleidster Van 27 Chauffeur Van 49 Jaar Rouwregisters Oost-Vlaamse Provincieraad Vlaamse Parlement Update Gewonde Leerlingen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Collision mortelle entre un train et un minibus scolaire à Buggenhout : trois victimesUn train a percuté un minibus scolaire au passage à niveau de Buggenhout, entraînant la mort du conducteur, de l'accompagnateur et de deux adolescents. Des enquêtes sont lancées et le gouvernement promet des mesures de sécurité renforcées.

Read more »

Collision mortelle entre un bus scolaire et un train à BuggenhoutDeux adultes et deux enfants sont décédés après la collision du bus scolaire avec un train sur le passage à niveau de la Stationstraat à Buggenhout. Le feu était rouge, la barrière baissée, le conducteur du train a freiné d'urgence sans éviter l'impact. Aucun blessé dans le train. Infrabel a confirmé la fermeture du passage à niveau. Une enquête a été ouverte et une conférence de presse est prévue.

Read more »

Train-schoolbus-ongeluk in Buggenhout: 4 doden, 5 gewondenIn Buggenhout is er een trein-schoolbus-ongeluk gebeurd waarbij 4 doden zijn gevallen. De koning heeft zijn medeleven betuid en heeft gesproken met de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Busbedrijf 't Ros Beiaard wil zijn medeleven betuigen aan de nabestaanden. Er zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar.

Read more »

Train-schoolbus-ongeluk in Buggenhout: 4 doden en 7 gewonde kinderenIn Buggenhout is er een trein-schoolbus-ongeluk waarbij 4 personen zijn overleden en 7 gewonde kinderen zijn gevallen. De dodelijke slachtoffers zijn 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar. De gewonde kinderen zijn in verschillende ziekenhuizen in Asse en Aalst opgenomen.

Read more »