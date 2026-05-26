Trainbestuurder: 'Ik moet er soms met de auto achteruit rijden, omdat ik weet wat voor gevaarlijke dingen er kunnen gebeuren'

Bart Callaert, treinbestuurder en inwoner van Buggenhout, deelt zijn zorgen over de gevaarlijke overwegen in zijn buurt. Hij wijst op de noodzaak van maatregelen om de veiligheid te verbeteren en de gevolgen van een ongeval.

Het zijn 2 overwegen die ik altijd van ver in het oog houd. Voor treinbestuurder en inwoner van Buggenhout, Bart Callaert, komt het zware ongeval tussen een trein en een schoolbusje deze ochtend niet als een verrassing.

Hij vindt de plek al jaren gevaarlijk.grijpt ook hem bij de keel.

'Wat gebeurd is, is voor iedereen dramatisch. We zijn allemaal in shock', vertelt Callaert. Dat de overwegen rond Buggenhout gevaarlijke punten vormen, was al een bekend gegeven bij treinbestuurders, zegt Callaert.

'Het zijn 2 overwegen die ik altijd al van ver in het oog houd. Er zijn zo bepaalde 'hotspots' waarvan je weet: hier zou wel eens iemand plots kunnen overlopen of overrijden.

' De specifieke overweg waar het ongeval plaatsvond, staat erom bekend lang dicht te blijven wanneer er een trein passeert. 'Sommige mensen steken dan nog snel over, omdat ze weten dat ze anders lang moeten wachten', zegt Callaert. Op de plek van de overweg komen ook verschillende straten samen.

'Wanneer mensen hun bocht daar nemen en er staan auto's te wachten, kan je daar eigenlijk niet door', aldus Callaert. Voor mensen die de plek niet goed kennen, is dat dus gevaarlijk.

'Ik moet er soms met de auto achteruit rijden, omdat ik weet wat voor gevaarlijke dingen er kunnen gebeuren. 'Callaert ziet 2 mogelijke oplossingen. 'Enerzijds moeten mensen meer het rode licht en de verkeersregels respecteren. Maar dat zie ik op korte termijn niet snel gebeuren.

Anderzijds moeten daar de overwegen gewoon weg en moeten er tunnels in de plaats komen.

' Een 3e spoorwegovergang werd eerder al verwijderd, waardoor er nu nog steeds 2 overwegen actief zijn. Daar blijft het dus gevaarlijk.

'Zo'n 10 jaar geleden was daar al eerder een ongeval met een vrachtwagen en een spitstrein', herinnert Callaert. Toch bestaan er ook heel wat systemen die de veiligheid bevorderen.

'Wij hoeven eigenlijk niet naar buiten te kijken, omdat we het ETCS-systeem hebben. Maar daaronder vallen de overwegen niet.

'Het onderzoek naar hoe het ongeval is kunnen gebeuren, loopt nog. 'Je mag nu niet met de vinger gaan wijzen', zegt Callaert. Toch is het voor hem onmogelijk dat de treinbestuurder hierin schuld heeft, onder andere door het ETCS-systeem. Het European Train Control System, of ETCS, is het uniforme Europese veiligheids- en signaleringssysteem voor treinen.

Het is een soort slimme cruisecontrol, die steeds de snelheid van de trein in de gaten houdt en de trein automatisch tot stilstand brengt als de machinist niet op tijd reageert op een rood sein of snelheidslimiet. Desondanks kan de mentale weerslag heel groot zijn voor de treinbestuurder.

'Ik heb altijd gezegd dat als ik zoiets voorkrijg, ik gewoon stop', getuigt Callaert. De begeleiding na dergelijke ongevallen staat nog niet op punt, vindt Callaert.

'Het is al verbeterd, maar die nazorg is onvoldoende. Zoiets los je niet op met 5 gesprekken bij een psycholoog.

'Bart Callaert, treinbestuurder en inwoner van Buggenhout Na een aanrijding komt er vooral veel papierwerk bij kijken. 'Het menselijke aspect van de navolging is volledig verdwenen. Het is een hele papierwinkel geworden. 7 maanden geleden had ik een voorval van agressie. Ik ben nog steeds papieren aan het invullen.

' Daar zou verandering in moeten komen, zegt Callaert. 'Niet iedereen heeft nood aan traumabegeleiding, maar we zijn ook geen computers. ' Google heeft een nieuwe functie gelanceerd waarmee je zelf kunt kiezen welke bronnen je eerst ziet wanneer je zoekt. Zo mis je nooit meer het laatste nieuws van VRT NWS





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Train Overweg Schoolbusje ETCS-Systeem European Train Control System Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg Overweg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIVE 'Meerdere dodelijke slachtoffers' bij aanrijding tussen trein en bus voor schoolverkeer in BuggenhoutLIVE In Buggenhout is er een aanrijding gebeurd tussen een trein en een minibus die ingezet wordt voor schoolverkeer. Er is sprake van meerdere doden. Volg alle updates in deze liveblog.

Read more »

Collision mortelle entre un train et un minibus scolaire à Buggenhout : trois victimesUn train a percuté un minibus scolaire au passage à niveau de Buggenhout, entraînant la mort du conducteur, de l'accompagnateur et de deux adolescents. Des enquêtes sont lancées et le gouvernement promet des mesures de sécurité renforcées.

Read more »

Collision mortelle entre un bus scolaire et un train à BuggenhoutDeux adultes et deux enfants sont décédés après la collision du bus scolaire avec un train sur le passage à niveau de la Stationstraat à Buggenhout. Le feu était rouge, la barrière baissée, le conducteur du train a freiné d'urgence sans éviter l'impact. Aucun blessé dans le train. Infrabel a confirmé la fermeture du passage à niveau. Une enquête a été ouverte et une conférence de presse est prévue.

Read more »

4 doden in Buggenhout: trein-schoolbus-ongelukIn Buggenhout is er een trein-schoolbus-ongeluk waarbij 4 personen zijn overleden. De doden zijn 2 kinderen van 12 en 15, de begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 jaar. 5 andere kinderen raakten zwaargewond.

Read more »