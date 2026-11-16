Les gériatres belges dénoncent les soins excessifs en fin de vie. Ils prônent des discussions ouvertes sur la qualité de vie plutôt que des interventions médicales inutiles.

Les spécialistes en gériatrie en Belgique alertent sur la tendance croissante à privilégier des traitements invasifs pour les personnes en phase terminale de leur vie, même lorsque ces interventions n'apportent plus de bénéfice médical tangible. Des experts médicaux comme Ruth Piers et Catherine Van Dessel soulignent que la poursuite des soins agressifs devient souvent la voie de facilité pour les médecins et les familles, au détriment du confort et de la dignité des patients.

Un débat lancé par Roland Duchâtelet sur les coûts

Cette réflexion s'est intensifiée suite aux propos tenus par l'entrepreneur Roland Duchâtelet dans l'émission De Tafel van Ruben, où il a évoqué la somme brute de 10 milliards d'euros consacrée au dernier year de vie. Catherine Van Dessel, gériatre et médecin palliatif à l'AZ Sint-Maarten de Malines, a qualifié cette affirmation de déconnectée de la réalité, bien qu'elle reconnaisse la nécessité de mener ce débat. Ruth Piers, gériatre à l'UZ Gand, convient que la discussion doit être dissociée de la logique de simples économies financières, privilégiant plutôt une meilleure accompagnement des personnes en fin de vie.

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La primauté de la qualité de vie sur les protocoles

Les gériatres plaident pour une approche médicale plus conservatrice, axée sur le soulagement des symptômes et le bien-être, plutôt que sur la prolongation artificielle de l'existence par des procédures lourdes. Marian Dejaeger, gériatre à l'UZ Louvain, précise que ces recommandations s'appliquent souvent aux patients de plus de 90 ans souffrant de démence avancée ou de besoins de soins physiques importants. La spécialisation médicale excessive permet des interventions complexes, comme la reconstruction complète de la mâchoire chez un homme de 94 ans atteint d'un cancer de la base de la langue, un geste jugé inutile par des collègues avant le décès du patient une semaine plus tard.

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Le rôle des familles et la méfiance institutionnelle

La dynamique familiale a également évolué, avec une résistance accrue contre les avis médicaux recommandant l'arrêt des traitements curatifs. Nele Van Den Noortgate, gériatre à l'UZ Gand et présidente de la Société Belge de Gériatrie et de Gérontologie, note que le transfert de décision vers les familles lorsque le patient est trop faible remplace l'adhésion traditionnelle aux conseils des médecins. Cette défiance envers l'expertise médicale contraste avec une acceptation plus sereine de la fin de vie observée chez certains patients âgés qui remercient pour leur existence plutôt que de rechercher des solutions technologiques désespérées.

Recherche clinique et perspectives futures

Des études en cours, notamment celles menées par Marian Dejaeger à l'Université KU Louvain en collaboration avec l'Hôpital Imelda de Bonheiden, examinent les choix thérapeutiques pour les fractures de la hanche chez les personnes vulnérables. Les résultats préliminaires, basés sur plus de 200 réponses et des données néerlandaises comparatives, indiquent qu'il n'y a pas de différence de qualité de vie entre les groupes opérés et ceux traités de manière conservatrice. Ces travaux visent à éclairer les pratiques médicales avant une finalisation prévue en février, afin de réduire les interventions à risques superflus et de recentrer les soins sur le confort du patient.