Transformation des écoles bruxelloises pour lutter contre les îlots de chaleur

La ville de Bruxelles met en œuvre un projet pour transformer 27 écoles bruxelloises pour lutter contre les îlots de chaleur qui touchent particulièrement les écoles urbaines.

La réflexion menée par Sébastien Heuss, architecte paysagiste, consiste à travailler sur trois types d'action pour transformer la cour de l'école La Clarté. Ces actions incluent la végétalisation de la cour pour apporter de l'ombrage, la gestion de l'eau de pluie récupérée dans de grandes citernes et l'apprentissage et le développement sensoriel de l'enfant avec des îlots de jeux végétalisés et des matériaux naturels.

La cour de l'école est située dans un quartier très dense et urbanisé, ce qui signifie que les enfants n'ont pas la chance d'avoir un jardin pour découvrir les nouveaux espaces, les nouvelles plantes et les espaces recouverts de copeaux ou de petits cailloux. Les enfants adorent ces espaces, mais il est important de laisser un peu de temps aux végétaux pour grandir. Marylou Paës coordonne le projet Ré-création chez Bruxelles Environnement.

Cette initiative vise à transformer 27 écoles bruxelloises, réparties sur 13 communes, pour lutter contre les îlots de chaleur qui touchent particulièrement les écoles urbaines. La transformation de ces écoles permettra de créer des zones où les enfants pourront s'abriter en cas de fortes chaleurs





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