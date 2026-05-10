Transmigrants in Noord-Frankrijk: Why They Risk It All

Thousands of people in Noord-Frankrijk are attempting to cross the English Channel to reach the United Kingdom, often using overcrowded, old rubber boats. Despite knowing the dangers, they still risk it all. The reasons for their decision are complex, including negative asylum rejections, lack of opportunities to build a better life, negative experiences with racism or discrimination, and the hope of finding work, further education, and freedom in the UK.

Aan de kust in Noord-Frankrijk proberen duizenden mensen de overstap te maken naar het Verenigd Koninkrijk. De meesten slagen erin via een overvol, oud rubberbootje, ondanks dat ze weten dat de overtocht gevaarlijk is.

Ze hebben allemaal verhalen gehoord van mensen die onderweg sterven. Toch stappen ze in. Waarom? Ze hebben een negatief antwoord op een asielaanvraag gekregen, bescherming in een land waar het niet lukt om een goed leven op te bouwen, zoals Griekenland, negatieve ervaringen met racisme of discriminatie.

Salbanaa, een transmigrant uit Noord-Frankrijk, heeft 8 jaar in het VK gewoond en werkte in de bouw. Hij heeft de Britse nationaliteit gekregen en zijn vrouw kwam via gezinshereniging. De groep transmiganten is divers en komt uit Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Sommigen zijn in hun thuisland vertrokken met als doel om in het VK te geraken, terwijl anderen proberen al jaren een nieuw leven op te bouwen in de EU en zien het VK als de laatste kans.

Ze hebben bescherming gekregen in een EU-land met weinig mogelijkheden, zoals Griekenland, of kregen een negatief antwoord op een asielverzoek. Bruno Libbrecht, van Allemaal Mensen, herinnert zich een Afghaanse jongen die drie jaar in Antwerpen een woonzorgcentrum had gewerkt en een negatief antwoord kreeg op zijn asielaanvraag. Hij ging niet in beroep maar vertrok in zo'n rubberboot naar het VK. Voor dit artikel heb ik gesprekken gevoerd met transmigranten en vrijwilligers die essentiële hulp bieden in Frankrijk.

De cijfergegevens komen van Home Office (binnenlandse zaken VK). De verzamelde getuigenissen zijn ook vergeleken met resultaten van onderzoek door Oxford University en met rapporten van mensenrechtenorganisaties en NGO’s





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transmigrants North France English Channel United Kingdom Rubber Boats Dangers Asylum Rejections Racism Discrimination Work Education Freedom

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

France vs Belgium: Why 8 May is a holiday in France but not in BelgiumExplains the difference in the commemoration of the end of World War II in France and Belgium, and the reasons behind the holiday in France but not in Belgium.

Read more »

Brussels Airport CEO: Long Lines at Passport Control a 'Total Crisis', Blames 'Chaos Total' During SummerAccording to CEO Arnaud Feist, the current situation at passport control is now "totally unacceptable" and poses a risk of "chaos total" during the high summer season if the problems are not resolved in time.

Read more »

'Een gigantische hoax': Franse professor verzint 'Nobelprijs voor taal' en geeft die ook aan zichzelfIn Frankrijk loopt een onderzoek naar een professor die jarenlang een prestigieuze wetenschapsprijs heeft uitgereikt die mogelijk volledig verzonnen was. De Fransman kende de onderscheiding niet alleen aan zichzelf toe, maar ook aan gerenommeerde academici zoals Noam Chomsky. De medaille werd beschouwd als 'de Nobelprijs voor de taal'.

Read more »