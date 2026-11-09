Transmigrants sauvés en mer du Nord : 50 personnes secourues à Nieuwpoort

Cinquante migrants ont été sauvés des eaux froides près de Nieuwpoort. Leur bateau, bloqué pendant vingt heures, a été dérouté vers Dunkerque. Analyse de la crise humanitaire et sécuritaire.

Une cinquantaine de migrants ont été secourus au large de Nieuwpoort après vingt heures passées en mer. Le bateau a finalement accosté à Dunkerque, en France, où plusieurs personnes ont été hospitalisées pour hypothermie et épuisement, rapporte An Berger de la police fédérale.

Détails de l'Opération de Sauvetage

Un petit bateau transportant environ trente personnes a débuté son périple au large de Nieuwpoort avant de gagner les eaux françaises. Une vingtaine de personnes supplémentaires ont rejoint l'embarcation près de Bray-Dunes, portant le total à environ cinquante passagers. L'équipe a demandé l'aide des secours français après vingt heures de navigation.

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L'intervention a commencé tôt le matin lorsque la centrale d'alarme a reçu un appel à l'aide vers 5 heures 30 minutes. Le bateau a été localisé vers 8 heures devant Nieuwpoort. Les services de sauvetage et de police étaient sur place mais les passagers ont initialement refusé de changer de bord.

Une tension s'est rapidement développée entre les capitaines, souvent liés au trafic illicite, et les passagers souffrant du froid. Finalement, les autorités françaises ont pris en charge l'évacuation vers Dunkerque pour assurer la sécurité de tous.

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Positions des Acteurs et Dynamiques

An Berger, porte-parole de la police fédérale, explique que les forces de l'ordre ne peuvent pas forcer physiquement les personnes à quitter un navire en pleine mer. Ce risque de chute pourrait entraîner des noyades, ce que les secours souhaitent avant tout éviter. La priorité absolue reste la préservation de la vie humaine.

Les capitaines ont souvent choisi de maintenir le cap pour continuer leur traversée plutôt que d'accoster, exposant ainsi les migrants à des conditions météorologiques dangereuses. Cette dynamique crée des situations chaotiques à bord où la sécurité des passagers est compromise par les décisions des organisateurs du voyage.

La police française et belge a collaboré pour surveiller la situation depuis le début. Les passagers ont fini par accepter l'aide une fois l'hypothermie devenue critique, soulignant l'urgence de la situation humanitaire observée par les témoins oculaires.

Impact et Prochaines Étapes

Les migrants, principalement originaires d'Afghanistan, ont été transférés à l'hôpital si nécessaire après leur arrivée à terre. La prise en charge ultérieure relève désormais de la compétence des autorités françaises, marquant la fin de l'intervention directe des secours maritimes.

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Les services de police terrestre intensifient les contrôles pour empêcher ces départs. La nuit de samedi à dimanche, onze migrants ont été arrêtés à Middelkerke et quatre à Koksijde. Un chauffeur de bus a également été interpellé dans le cadre de ces opérations de prévention.

L'augmentation récente des tentatives de franchissement coïncide avec l'approche de l'hiver. Les réseaux de passeurs accélèrent les départs avant que le mauvais temps ne rende les traversées encore plus improbables et mortelles pour ceux qui tentent l'aventure.